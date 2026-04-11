İran ve ABD-İsrail hattında esen ateşkes rüzgarları, küresel finans piyasalarına taze kan getirdi. Müzakere kapılarının aralanmasıyla artan risk iştahı, yurt içinde de karşılık buldu. Borsa İstanbul, dünya piyasalarındaki pozitif seyri arkasına alarak güçlü bir yükseliş grafiği sergiledi.

BIST 100 ENDEKSİ HAFTAYI ZİRVEDE TAMAMLADI

Yılbaşından bu yana sergilediği %25'lik performansla dikkat çeken BIST 100 endeksi, 13-17 Nisan haftasında ivmesini artırdı. Haftalık bazda %8,79 oranında değer kazanan endeks, 12 bin 968 puan seviyesinden başladığı maratonu, haftanın en yüksek seviyesi olan 14 bin 73 puandan noktaladı.

Sektörel bazda bakıldığında ise lokomotif güç bankacılık oldu:

Bankacılık Endeksi: %11,6 yükseliş

Holding Endeksi: %7,86 yükseliş

Sanayi Endeksi: %4,7 yükseliş

ZİRVE YARIŞINDA İLK ÜÇ: HAFTANIN YILDIZ HİSSELERİ

Haftalık bazda BIST 100 endeksinin üzerinde performans gösteren şirketler arasında liderlik koltuğuna Ral Yatırım Holding (RALYH) oturdu. İşte haftanın en çok kazandıranları:

Ral Yatırım Holding (RALYH): %30,40

Gülermak (GLRMK): %27,59

Kontrolmatik (KONTR): %24,58

Öte yandan, haftayı kayıpla kapatan tarafta ise %27,25 düşüşle Efor Yatırım (EFOR) ilk sırada yer alırken, onu Dap Gayrimenkul (DAPGM) ve Kiler Holding (KLRHO) izledi.

İŞLEM HACMİ LİDERLERİ

Borsa İstanbul’un toplam piyasa değeri sıralamasında Aselsan (ASELS), 1 trilyon 817 milyar TL’yi aşan değeriyle açık ara liderliğini sürdürüyor. Aselsan'ı takip eden şirketler ise 698 milyar TL ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve 613 milyar TL ile Enka İnşaat (ENKAI) oldu.

İşlem hacmi trafiğinde en yoğun hisseler:

Türk Hava Yolları (THYAO): 84,8 milyar TL

Tüpraş (TUPRS): 62,2 milyar TL

Aselsan (ASELS): 60,3 milyar TL