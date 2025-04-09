ABD ve Çin arasında karşılıklı çekişmeler devam ediyor. Birbirilerine beş peşe yanıtlar veren iki ülke küresel ticarete darbe vurmaya devam ediyor. Çin, Trump'ın yüzde 104'lük tarifelerine yanıt olarak ABD mallarına yüzde 84 oranında ek ithalat vergisi uygulayacak. Çin'in yüzde 84'lük vergisine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent jet yanıt vererek, "Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar" dedi.

BORSADA SERT KAYIP

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,67 puan ve yüzde 0,71 azalışla 9.409,47 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,2, holding endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,72 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,98 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

İki ülke arasındaki karşılıklı atışmalar Borsa İstanbul'a kayıp olarak yansıdı. Borsa öğlen seansından sonra 15.15'te 9 bin 273 puana gerileyerek yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. bankacılık endeksi ise aynı saat diliminde yüzde 3,81 kayıpla 11 bin 916 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.