Uşak’ın Banaz ilçesinde üretim faaliyetlerini sürdüren şirketin başvurusu Banaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirildi. 29 Eylül 2026 tarihli kararla üç kişiden oluşan geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildi. Şirket, başvurunun borçların yeniden yapılandırılması ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla yapıldığını bildirdi.

MAHKEMEDEN KORUMA KARARI

Mahkemenin aldığı tedbirler kapsamında, kanunda belirtilen imtiyazlı alacaklar dışında şirket hakkında yeni icra ve iflas takibi başlatılamayacak. Daha önce başlayan takipler ise geçici mühlet boyunca duracak. Rehinli alacaklara ilişkin takipler devam edebilecek fakat rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

Konkordato başvurusundan kısa süre önce şirkette ödeme sıkıntısı yaşanmıştı. Uşak Seramik’in ihraç ettiği özel sektör borçlanma aracına ilişkin 22 Eylül’de yapılması gereken itfa ve kupon ödemesi zamanında gerçekleştirilemedi. Şirket, bunun ödeme ve fon aktarımı sırasında yaşanan teknik ve operasyonel bir aksaklıktan kaynaklandığını açıklamış ve ödemenin 23 Eylül’de yapılması için işlemlerin sürdüğünü bildirmişti.

BORSA İSTANBUL'DAN DA KARAR GELDİ

Konkordato sürecinin başlamasının ardından Borsa İstanbul da Uşak Seramik hisseleriyle ilgili yeni bir karar aldı. USAK paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar verildi. Hisselerin işlem sırası 30 Eylül’de kapalı kalacak ve 1 Ekim’den itibaren Yakın İzleme Pazarı’nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

Şirket hisseleri için daha önce de Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağı getirilmişti. Söz konusu tedbirin 25 Eylül’den 23 Ekim 2026 seans sonuna kadar uygulanacağı açıklanmıştı.

Bundan sonraki süreçte mahkemenin vereceği kararlar ve konkordato komiser heyetinin incelemeleri şirketin geleceği açısından belirleyici olacak.