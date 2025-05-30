Borsa İstanbul hafta başından bu yana sert kayıplar veriyor. Bugün yurt içi tarafta büyüme rakamları ve işsizlik rakamları takip edildi. Türkiye ekonomisi 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme ile beklentileri altında kaldı. İşsizlik oranı ise Nisan ayında yüzde 8,6 ile yükselişe geçti.

Haftaya 9 bin 709 puandan başlayan borsa bugün öğlen seansında 9 bin 54 puana geriledi. Bankacılık endeksinde de kayıpların hız kazandığı görülüyor. Dünü 12 bin 418 puandan tamamlayan bankacılık endeksi, gün ortasında 12 bin 133 puana gerileyerek yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,9 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

GARAN'DA SERT KAYIP

Borsadaki kayıplar, bazı hisseler tarafından daha da derinden hissedildi. Bankacılık tarafında dünü 109,8 puandan tamamlayan Garan bugün öğlen seansında 105,2 puana gerileyerek yüzde 4'ten fazla kaybettirdi.

Gübretaş tarafında kayıpların daha da keskin olduğu görülüyor. Dünü 264,05 puandan tamamlayan GÜBREF, yeni günde öğlen seansında 238,5 puana gerileyerek yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Şişecam'da da kayıpların hız kazandığı görülüyor. Dünü 34,22 puandan tamamlayan Şişecam, bugün öğlen seansında 33,04 puana gerileyerek yüzde 3'ten fazla düştü.

Coca cola da sert kayıplar veren hisselerden oldu. Dünü 50,98 puandan tamamlayan Coca cola, bugün öğlen seansında 49,06 puana gerileyerek, yüzde 3'ten fazla kayıp verdi.

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