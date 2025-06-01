Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı dalgalı bir grafikle tamamladı. Haftalık işlem aralığında en düşük 8.985,52 puanı, en yüksek ise 9.427,11 puanı gören endeks, önceki haftaya kıyasla yüzde 3,60 oranında düşüş göstererek 9 bin 019 puandan haftayı tamamladı.
HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ
KOZAL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 23,16 lira (% -9,67)
CWENE
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,37 lira (% -9,79)
TKNSA
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 19,54 lira (% -9,87)
CANTE
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 1,54 lira (% -9,94)
SASA
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,28 lira (% -10,14)
TMSN
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 96,45 lira (% -11,51)
AKENR
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 10,39 lira (% -12,98)
VESTL
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 33,12 lira (% -14,51)
GUBRF
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 238,10 lira (% -15,57)
OBAMS
Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 49,44 lira (% -19,81)
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ
CEMTS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,62 lira (% 0,79)
AYGAZ
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 128,20 lira (% 0,94)
EFORC
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,80 lira (% 0,98)
PASEU
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 75,75 lira (% 1,07)
TABGD
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 173,00 lira (% 1,41)
GRTHO
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 289,25 lira (% 1,85)
TRCAS
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 27,44 lira (% 3,39)
ECILC
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 46,10 lira (% 3,50)
KTLEV
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 97,95 lira (% 3,71)
ANELE
Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 16,40 lira (% 4,86)