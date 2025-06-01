Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı dalgalı bir grafikle tamamladı. Haftalık işlem aralığında en düşük 8.985,52 puanı, en yüksek ise 9.427,11 puanı gören endeks, önceki haftaya kıyasla yüzde 3,60 oranında düşüş göstererek 9 bin 019 puandan haftayı tamamladı.

HAFTANIN EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELERİ

KOZAL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 23,16 lira (% -9,67)

CWENE

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 14,37 lira (% -9,79)

TKNSA

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 19,54 lira (% -9,87)

CANTE

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 1,54 lira (% -9,94)

SASA

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 3,28 lira (% -10,14)

TMSN

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 96,45 lira (% -11,51)

AKENR

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 10,39 lira (% -12,98)

VESTL

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 33,12 lira (% -14,51)

GUBRF

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 238,10 lira (% -15,57)

OBAMS

Hisse fiyatı ve yüzdelik düşüş: 49,44 lira (% -19,81)

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

CEMTS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 11,62 lira (% 0,79)

AYGAZ

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 128,20 lira (% 0,94)

EFORC

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 102,80 lira (% 0,98)

PASEU

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 75,75 lira (% 1,07)

TABGD

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 173,00 lira (% 1,41)

GRTHO

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 289,25 lira (% 1,85)

TRCAS

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 27,44 lira (% 3,39)

ECILC

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 46,10 lira (% 3,50)

KTLEV

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 97,95 lira (% 3,71)

ANELE

Hisse fiyatı ve yüzdelik artış: 16,40 lira (% 4,86)