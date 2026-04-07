Morgan Stanley Baş Stratejisti Mike Wilson, hisse senedi piyasasında büyük ölçüde kötü haberlerin fiyatlandığını belirterek mevcut düzeltmenin son aşamasına girildiğini söyledi.

Yatırım bankası Morgan Stanley ABD Hisse Senedi Baş Stratejisti Mike Wilson, piyasadaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, hisse senedi piyasasında düzeltmenin son evresine yaklaşıldığını ifade etti. Wilson, görüşlerini “Thoughts on the Market” podcast’inde yatırımcılarla paylaştı.

Wilson, S&P 500’ün ileriye dönük fiyat-kazanç çarpanının yüzde 18 gerilediğini belirterek, bu tür düşüşlerin genellikle resesyon veya Fed’in agresif sıkılaşma dönemleri dışında nadir görüldüğünü vurguladı.

Piyasada geniş çaplı bir geri çekilme yaşandığına dikkat çeken Wilson, hisselerin yüzde 50’den fazlasının zirvelerine kıyasla en az yüzde 20 düştüğünü, birçok hissenin ise yüzde 30-40 oranında gerilediğini ifade etti. Bu ölçekte yeniden fiyatlamaların çoğunlukla düzeltmenin sonuna yakın gerçekleştiğini söyledi.

BOĞA PİYASASI DEVAM EDİYOR

Wilson, Nisan 2024’te başladığını düşündüğü boğa piyasasının; yapay zeka kaynaklı dalgalanmalar, özel kredi riskleri ve İran’daki savaş gibi faktörlere rağmen sürdüğünü belirtti.

Öte yandan kazanç büyümesinin çok yıllık zirvelere ulaştığını vurgulayan Wilson, son istihdam verilerine de dikkat çekti. Özel sektör istihdamının 186 bin artışla son üç yılın en güçlü performanslarından birini sergilediğini ifade etti.

DENGELİ PORTFÖY TAVSİYESİ

Portföy stratejisi açısından Wilson, döngüsel hisseler ile kaliteli büyüme hisseleri arasında dengeli bir dağılım önerdi. Döngüsel tarafta finans, isteğe bağlı tüketim ve sanayi sektörlerini öne çıkarırken, büyüme tarafında büyük teknoloji şirketlerine odaklandığını belirtti.

ASIL RİSK MERKEZ BANKALARININ POLİTİKALARI

Wilson’a göre piyasalar için temel risk jeopolitik gelişmelerden ziyade faiz oranları ve merkez bankası politikaları olmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil faizinde yüzde 4,5 seviyesini kritik eşik olarak değerlendiren Wilson, finansal koşullardaki sıkılaşmanın ilerleyen dönemde Fed’in daha güvercin bir politika izlemesine zemin hazırlayabileceğini ifade etti.