Gazze bağışlarının fona yatırıldığını söyleyen ve “Ortaya çıkarsa kimseye izah edemeyiz” diyen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan ile yardımcıları Recep Şükrü Balkan ve Fatih Kayacan görevden alındı.

Fon skandalıyla ilgili Diyanet Vakfı’nda incelemelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Üç yöneticinin de emekli maaşlarının yanı sıra vakıftan ücret aldığı belirtildi. Vakfa ait lojmanda oturan ve çakarlı makam aracı kullanan Turan’ın aylık 180 bin lira aldığı öne sürüldü.

Safi Arpaguş

Gazze bağışlarının fonda değerlendirildiğini SÖZCÜ gündeme getirmişti. Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş ise sessizliğini koruyor. Balkan’ın, emekli maaşının yanı sıra vakıftan aylık 150 bin lira aldığı belirtildi. Kayacan da emekli maaşının yanında vakıftan aylık 150 bin lira alıyordu. Başkanlık kaynakları, “Gazze bağışlarını fona yatıranlardan hukuk önünde hesap sorulmalı” dedi.