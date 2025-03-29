Geçen hafta yatırım araçlarının performansında sakin bir seyir gözlemlendi. Borsa hafta içinde en düşük 8 bin 872 puanı, en yüksek 9 bin 659 puanı gördü. Borsa geçen haftaya kıyasla yüzde 6,80 değerlenerek haftayı9 bin659 puandan tamamladı. Peki borsa da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri? İşte detaylar...
EN ÇOK DÜŞENLER
YKBNK: Yüzde -0,17
ARCLK: Yüzde -0,44
TTRAK: Yüzde -1,27
TKNSA: Yüzde -10,35
HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI
ECILC: Yüzde 11,09
YATAS: Yüzde 11,09
GARAN: Yüzde 14,14
HLGYO: Yüzde 14,58
TKFEN: Yüzde 16,01
HALKB: Yüzde 16,09
IPEKE: Yüzde 16,57
DOHOL: Yüzde 17,42
SKBNK: Yüzde 19,24
KOZAL: Yüzde: 23,13
ALARK: Yüzde 25,25