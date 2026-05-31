Haziranda dev sanayi şirketlerinden gıda zincirlerine, bankalardan gayrimenkul yatırım ortaklıklarına (GYO) kadar onlarca şirket, hissedarlarına milyarlarca liralık nakit kâr payı dağıtımı yapacak.
HAZİRAN 2026 NAKİT TEMETTÜ DAĞITIM LİSTESİ
Borsa Gündem'de yer alan habere göre; yatırımcıların portföy planlamasını kolaylaştırmak için Haziran ayında nakit temettü ödemesi yapacak şirketlerin kronolojik listesi:
01 Haziran 2026
Akçansa Çimento (AKCNS): Brüt: 1,8804 TL | Net: 1,5983 TL
Ayes Çelik Hasır (AYES): Brüt: 0,3529 TL | Net: 0,3000 TL
Mackolik İnternet Hizmetleri (MACKO): Brüt: 2,7000 TL | Net: 2,2950 TL
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): Brüt: 0,5876 TL | Net: 0,4995 TL
02 Haziran 2026
Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC): Brüt: 2,0000 TL | Net: 1,7000 TL
03 Haziran 2026
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL): Brüt: 0,5500 TL | Net: 0,4675 TL
İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR): Brüt: 4,5000 TL | Net: 3,8250 TL
04 Haziran 2026
Atakey Patates Gıda (ATAKP): Brüt: 0,7000 TL | Net: 0,5950 TL
Tab Gıda Sanayi (TABGD): Brüt: 5,0000 TL | Net: 4,2500 TL
05 Haziran 2026
Avrupakent GYO (AVPGY): Brüt: 2,5000 TL | Net: 2,5000 TL (Stopajdan muaf)
08 Haziran 2026
Sümer Varlık Yönetimi (SMRVA): Brüt: 0,1882 TL | Net: 0,1599 TL
Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK): Brüt: 0,0640 TL | Net: 0,0540 TL
10 Haziran 2026
ATP Yazılım ve Teknoloji (ATATP): Brüt: 1,0000 TL | Net: 0,8500 TL
Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri (YAPRK): Brüt: 0,0250 TL | Net: 0,0213 TL
15 Haziran 2026
Bulls Girişim Sermayesi YO (BULGS): Brüt: 0,0932 TL | Net: 0,0932 TL (Stopajdan muaf)
17 Haziran 2026
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): Brüt: 2,0000 TL | Net: 1,7000 TL
18 Haziran 2026
Empa Elektronik Sanayi (EMPAE): Brüt: 0,1000 TL | Net: 0,0850 TL
19 Haziran 2026
Ülker Bisküvi Sanayi (ULKER): Brüt: 5,7328 TL | Net: 4,8729 TL
22 Haziran 2026
Mhr GYO (MHRGY): Brüt: 0,0680 TL | Net: 0,0680 TL (Stopajdan muaf)
23 Haziran 2026
Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): Brüt: 0,0966 TL | Net: 0,0821 TL
Savur GYO (SVGYO): Brüt: 0,0077 TL | Net: 0,0077 TL (Stopajdan muaf)
24 Haziran 2026
Ahes GYO (AHSGY): Brüt: 0,0762 TL | Net: 0,0762 TL (Stopajdan muaf)
Çemtaş Çelik Makina (CEMTS): Brüt: 0,3000 TL | Net: 0,2550 TL
Emlak Konut GYO (EKGYO): Brüt: 0,6000 TL | Net: 0,6000 TL (Stopajdan muaf)
Özak GYO (OZKGY): Brüt: 0,1987 TL | Net: 0,1987 TL (Stopajdan muaf)
Vakıf GYO (VKGYO): Brüt: 0,0924 TL | Net: 0,0924 TL (Stopajdan muaf)
25 Haziran 2026
Servet GYO (SRVGY): Brüt: 0,0769 TL | Net: 0,0769 TL (Stopajdan muaf)
26 Haziran 2026
Halk GYO (HLGYO): Brüt: 0,5755 TL | Net: 0,5755 TL (Stopajdan muaf)
Işık Plastik Sanayi (ISKPL): Brüt: 0,0004 TL | Net: 0,0003 TL
30 Haziran 2026
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY): Brüt: 0,3000 TL | Net: 0,3000 TL (Stopajdan muaf)
Ersan Alışveriş / Kim Market (KIMMR): Brüt: 0,2083 TL | Net: 0,1770 TL
İşbir Sentetik Dokuma (ISSEN): Brüt: 0,0400 TL | Net: 0,0340 TL
Logo Yazılım Sanayi (LOGO): Brüt: 5,2631 TL | Net: 4,4736 TL
Pasifik GYO (PSGYO): Brüt: 0,0101 TL | Net: 0,0101 TL (Stopajdan muaf)
Ziraat GYO (ZRGYO): Brüt: 0,0924 TL | Net: 0,0924 TL (Stopajdan muaf)