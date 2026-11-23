Warren Buffett'ın ardından Berkshire Hathaway'in yönetimini devralan Greg Abel, şirketin yaklaşık 360 milyar dolarlık hisse senedi portföyünde dikkat çeken bir strateji izliyor. Portföyün yaklaşık yüzde 47'si yalnızca 3 şirketin hisselerinden oluşuyor. Üstelik bu şirketlerin hiçbiri yapay zeka alanında faaliyet gösteren büyük teknoloji devleri arasında yer almıyor.

Berkshire Hathaway'in en dikkat çekici faaliyetlerinden biri, sigorta işinden elde ettiği sermayeyi farklı sektörlerdeki şirketlere yatırması. Yaklaşık 360 milyar dolarlık hisse senedi portföyü de bu stratejinin en önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Şirketin CEO'luğunu altmış yılı aşkın süre yürüten Warren Buffett, bu dönemde tarihin en başarılı yatırım performanslarından birine imza attı. Buffett'ın ardından görevi devralan Greg Abel ise Berkshire'daki uzun yıllara dayanan deneyimi ve Buffett'a yakınlığıyla tanınıyor.

Abel'in, selefinin benimsediği yoğunlaştırılmış yatırım stratejisini sürdürmesi bekleniyor. Nitekim Berkshire'ın hisse senedi portföyünün yaklaşık yüzde 47'si yalnızca üç şirketin hisselerinde toplanmış durumda.

Bu üç şirketin ortak özelliği ise geleneksel yapay zeka devleri arasında bulunmamaları. Portföyde öne çıkan şirketler Apple, American Express ve Coca-Cola.

Berkshire'ın yatırım tercihlerini değerlendirirken önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekiyor. Şirket, hisse pozisyonlarını düzenli olarak ve anlık biçimde açıklamıyor. Yatırım bilgileri belirli dönemlerde ve gecikmeli olarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu nedenle söz konusu hisseler, doğrudan bir yatırım listesi olarak değil, araştırma yapmak isteyen yatırımcılar için bir başlangıç noktası olarak değerlendirilmeli.

1. Apple: Portföyün en büyük yatırımı

Berkshire Hathaway'in açık ara en büyük hisse senedi yatırımı Apple. Şirketin yaklaşık 228 milyon Apple hissesi bulunuyor.

Warren Buffett, uzun süre boyunca Apple'daki payını azaltmıştı. Ancak son dört çeyrekte hisse miktarının değişmemesi, satışların şimdilik durduğuna işaret ediyor.

Berkshire'ın Apple'a yatırım yapmasının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Bunların başında şirketin 2,5 milyarı aşan aktif cihaz sayısı, sadık müşteri kitlesi ve yüksek kâr marjı sağlayan hizmet gelirleri geliyor.

Apple'ın yıllardır sürdürdüğü hisse geri alımları da yatırımın cazip yönlerinden biri. Şirket, piyasadaki hisse sayısını azaltarak mevcut hissedarların şirket içindeki payını artırıyor. Apple, geçtiğimiz çeyrekte 24 milyar dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi. Bu tutar, daha önce açıklanan 100 milyar dolarlık yeni geri alım yetkisinden bağımsız olarak kaydedildi.

5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, finansal sonuçlarıyla da dikkat çekiyor. Şirketin 2026 mali yılı geliri yüzde 15 artarak 478,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Hisse başına kazanç ise yüzde 20 yükselerek 8,98 dolara çıktı.

Eylül çeyreğinde iPhone gelirleri rekor kırarken, hizmetlerden elde edilen gelir de 31,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna karşın Apple hisseleri ucuz sayılmıyor. Şirket, son 12 aylık kazancının yaklaşık 39 katı üzerinden işlem görüyor. Bu nedenle yatırımcıların, yeni CEO John Ternus yönetiminde Apple'ın yenilikçi ürünler geliştirmeyi sürdürüp sürdüremeyeceğini yakından takip etmesi gerekiyor.

Apple'ın bir diğer avantajı ise yapay zeka yatırımlarında rakipleri kadar büyük altyapı harcamalarına ihtiyaç duymaması. Şirketin veri merkezlerine yüz milyarlarca dolar aktarmaması, serbest nakit akışını korumasına yardımcı oluyor. Ayrıca iPhone gibi tüketici teknolojisi ürünlerindeki güçlü konumu, yapay zeka teknolojilerinin geniş kitlelere ulaşmasında önemli bir rol üstlenmesini sağlayabilir.

2. American Express: Güçlü marka ve istikrarlı gelir

Berkshire Hathaway'in en büyük ikinci yatırımı American Express. Şirket, 1990'ların başından bu yana American Express hisselerini elinde tutuyor ve ödeme şirketinin yüzde 22'sinden fazlasına sahip.

American Express'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri, hem kredi kartı sağlayıcısı hem de ödeme ağı olarak faaliyet göstermesi. Şirket bir yandan tüketicilere ve işletmelere kredi sunarken diğer yandan müşteriler ile satıcılar arasındaki ödemeleri gerçekleştiriyor.

Bu iş modeli, American Express'e iki farklı gelir kaynağı sağlıyor. Kredi kartı faaliyetleri güçlü getiri potansiyeli sunarken ödeme ağı, sermaye ihtiyacı görece düşük ve tekrarlayan ücret gelirleri oluşturuyor.

Şirketin müşteri profili de önemli avantajlarından biri. Daha varlıklı tüketicilere hitap etmesi, ekonomik durgunluk dönemlerinde diğer bazı finans kuruluşlarına kıyasla daha dirençli olmasını sağlayabiliyor.

American Express'in üçüncü çeyrek sonuçları da bu güçlü tabloyu destekledi. Şirketin geliri yüzde 9 artarak 20,1 milyar dolarla rekor kırdı. Kartlarla gerçekleştirilen harcamaların toplam tutarı ise yüzde 8 yükselerek 454 milyar dolara ulaştı. Net kart ücretlerindeki artış da yıllık bazda yüzde 17 oldu.

Şirket, güçlü sonuçların ardından yıl geneline ilişkin kâr beklentisini de yükseltti.

Buna rağmen American Express hisseleri, stablecoin'lerin ödeme sektörüne olası etkileri ve kredi kartı ekonomisine yönelik düzenleyici baskılar nedeniyle bu yıl S&P 500 endeksinin gerisinde kaldı.

Ancak Berkshire'ın uzun yıllardır bu şirketteki payını koruması dikkat çekiyor. Buffett döneminden bu yana sürdürülen yatırım, Abel yönetiminde de portföyün önemli parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

3. Coca-Cola: Buffett'ın vazgeçmediği yatırım

Berkshire Hathaway'in üçüncü büyük yatırımı ise Coca-Cola. Şirket, 1988 yılından bu yana içecek devinin hisselerini elinde tutuyor. Mevcut portföyünde 400 milyon Coca-Cola hissesi bulunuyor.

Coca-Cola'nın Berkshire açısından en önemli özelliklerinden biri, düzenli temettü geliri sağlaması. Hisse başına üç aylık 0,53 dolar temettü ödemesi üzerinden hesaplandığında, Berkshire'ın elindeki hisseler yılda yaklaşık 848 milyon dolar gelir getiriyor.

Üstelik Coca-Cola, temettü ödemesini 64 yıldır aralıksız artırıyor. Bu istikrarlı politika, şirketi uzun vadeli yatırımcılar açısından öne çıkaran unsurlardan biri.

Greg Abel ve ekibinin de Coca-Cola'nın güçlü marka bilinirliğine, fiyat belirleme gücüne ve düzenli nakit akışına değer verdiği görülüyor. Şirket yönetimi, bu yıl en az 13 milyar dolar serbest nakit akışı elde etmeyi bekliyor.

Coca-Cola'nın son finansal sonuçları da olumlu bir tablo ortaya koydu. Üçüncü çeyrekte satış hacmi yüzde 5, organik gelir yüzde 7 arttı. Karşılaştırılabilir hisse başına kazanç ise yüzde 11 yükseldi.

Yatırımcıların teknoloji ve yapay zeka hisselerinden uzaklaşarak temel tüketim ürünleri sektörüne yönelmesi de Coca-Cola hisselerine destek verdi. Ancak bu güçlü performans, hisse değerlemesini de yukarı taşıdı. Coca-Cola şu anda ileriye dönük kazancının 29 katından daha yüksek bir seviyeden işlem görüyor.

Bu nedenle kısa vadede hissede yükseliş potansiyeli sınırlı olabilir. Buna karşılık şirketin güçlü markası, düzenli nakit akışı ve uzun yıllara dayanan temettü geçmişi, uzun vadeli yatırımcılar açısından önemini koruyor.

Berkshire'ın yatırım stratejisinde öne çıkan üç şirket Apple, American Express ve Coca-Cola. Bu tercihler, Greg Abel yönetiminin de yapay zeka odaklı büyük teknoloji şirketlerinden ziyade güçlü markalara, istikrarlı gelirlere ve uzun vadeli nakit akışına sahip işletmelere ağırlık verdiğini gösteriyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Hisse senetlerine ilişkin kararlar, yatırımcının kendi araştırması ve risk değerlendirmesi doğrultusunda verilmelidir.