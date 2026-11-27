Nersan Holding, ekonomik dalgalanmalar, artan finansman maliyetleri ve nakit akışındaki daralma nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Tuğçelik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamanın ardından Tuğçelik hisselerinde devre kesici uygulandı. Gün içinde yatay-negatif seyreden TUCLK hisselerinde kayıp yüzde 4,81'e ulaştı. KAP bildirimiyle işlem sırasında sürekli işlemlere ara verildiği ve tek fiyat emir toplama aşamasına geçildiği duyuruldu. Emir toplama ve eşleştirmenin ardından işlemlerin saat 14.07.51 itibarıyla yeniden başlayacağı bildirildi. KISA VADELİ ÖDEME DENGELERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ Nersan Holding, son dönemdeki ekonomik gelişmelerin kısa vadeli ödeme dengelerini olumsuz etkilediğini belirtti. Konkordato başvurusunun finansal yükümlülükleri yeniden yapılandırmak ve ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi. 1988 yılından bu yana yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten holding, Tuğçelik ve Unimarin şirketleriyle birlikte yaklaşık 600 kişiye istihdam sağladığını bildirdi. FAALİYETLERİN DEVAMI HEDEFLENİYOR Holdingin açıklamasında, konkordato başvurusunun faaliyetleri sona erdirmeye yönelik olmadığı vurgulandı. Üretim, hizmet ve ticari ilişkilerin devamının hedeflendiği, süreç kapsamındaki işlemlerin mevzuat ve mahkeme kararları doğrultusunda yürütüleceği kaydedildi. Holding; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve iş ortaklarının haklarını gözeterek mali yapısını güçlendirmeyi ve faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.

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