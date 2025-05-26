Borsa İstanbul'da kaldıraçlı ve kısa endekslerin hesaplanmasına ilişkin yeni düzenlemeye gidildi. Yapışan düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Piyasa katılımcılarından gelen talep doğrultusunda, ihraç edilecek finansal ürünlerde dayanak varlık olarak kullanılabilecek kaldıraçlı ve kısa endekslerin, 26/05/2025 tarihinden itibaren gün sonu verilerinden hesaplanmaya başlamasına, ilgili endekslerin başlangıç değerlerinin bin olarak belirlenmesine ve bu kapsamda "BIST Kaldıraçlı ve Kısa Endeksleri Kural Seti"nin (Kural Seti) "Hesaplanan Endeksler" başlığının güncellenmesine, Kural Seti'nin "Veri Hassasiyetleri" başlığı altında yer alan "Dayanak Endeks" ve "Repo Endeks" değerlerinin uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar nedeniyle güncellenmesine, Kural Seti'nin 26/05/2025 tarihinde yürürlüğe alınmasına, Kural Seti'nde yapılan değişikliklerin, Finansal Ölçütler Yönetim Prosedürü'nün "Esaslı Olmayan Değişiklikler" başlıklı 7.6 ncı maddesine istinaden Esaslı Olmayan Değişiklik olarak sınıflanmasına ve söz konusu maddede belirtilen usul ve esasların izlenmesine karar verilmiştir."