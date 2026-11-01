BORSA İstanbul’da fon kriziyle başlayan tarihi düşüş devam ediyor. BIST 100 hem bu haftanın hem de ekim ayının en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, en düşük 10.759 puanı ve en yüksek 11.294 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3.22 altında 10.759 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi böylece üst üste 7’nci haftayı da düşüşle tamamladı. Bu durum, borsanın tarihinde ilk kez görülüyor.

FON HİSSELERİ ÇAKILDI

Diğer yandan Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.18 azalışla 6 bin 295 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 11 bin 174 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1.71 azalışla 10 bin 340 liraya geriledi. Bu hafta dolar yüzde 0.48 artışla 49.9460 liraya çıkarken, Euro yüzde 0.10 azalışla 55.7220 liraya geriledi. BIST 100 endeksi ekim ayının tamamında da yüzde 9.94 oranında değer kaybetti. Ekim ayında en sert düşüş yüzde 88.99 ile fon soruşturmasında adı geçen Özata Denizcilik hissesinde görüldü. Benzer şekilde Destek Faktoring yüzde 88.98, Işıklar Enerji yüzde 88.96 ve Tera Holding yüzde 88.76 değer kaybetti.

DOLAR BAZINDA 4 YIL GERİYE GİTTİ

Borsa İstanbul, fon kriziyle 1.5 ayda, 4 yıl kaybetti. BIST 100 endeksinin değeri cuma günü 216 dolara in- di. Endeks en son Ekim 2022’de o seviyeyi görmüştü.