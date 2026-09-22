İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yaptığı yazılı suç duyurusu üzerine borsa manipülatörlerine yönelik dev bir soruşturma başlattı. SOSYAL MEDYADAN MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLAR YAPILDI Soruşturma dosyasında yer alan incelemelere göre, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) pay piyasasına yönelik yatırımcıları yanıltıcı ve manipülatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. EŞ ZAMANLI OPERASYON: 11 GÖZALTI Piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla yürütülen soruşturmada düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 3 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçlerinin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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