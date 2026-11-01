Borsa İstanbul’da 15 Eylül–30 Ekim döneminde incelenen dört sektör endeksi içinde en sert düşüş, BIST Metal Eşya ve Makine Endeksi’nde görüldü. Otomotiv ve elektronik üreticilerini de kapsayan endeks, 45 günde yüzde 45,74 değer kaybetti.

15 Eylül’de 27.816,43 puan olan endeks, 30 Ekim’de 15.092,51 puana geriledi. Aynı dönemde BIST 100’deki düşüş yüzde 22,55 oldu. Böylece metal eşya ve makine endeksindeki kayıp, BIST 100’ün iki katını aştı.

DİĞER ÜÇ ENDEKSTE DE KAYIP ÜÇTE BİRİ AŞTI

BIST Holding ve Yatırım Endeksi, aynı dönemde 14.447,51 puandan 8.821,91 puana indi. Endeksin değer kaybı yüzde 38,94 olarak gerçekleşti.

Çimento üreticilerinin de yer aldığı BIST Taş ve Toprak Endeksi, 15 Eylül–30 Ekim döneminde yüzde 34,92 gerileyerek ekim ayını 8.132,10 puanda tamamladı.

BIST Elektrik Endeksi ise 769,91 puandan 506,83 puana düştü. Elektrik endeksindeki dönemsel kayıp yüzde 34,17’yi buldu.

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