Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 02.06.2026 tarihinde yapılan başvuru sonucunda şirket, şirket yönetim kurulu başkanı Mehmet Berat Battal ve Battal Holding A.Ş. hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, krediye ulaşmada yaşanan zorluklar, yüksek faiz oranları, karşılıksız çek kayıtları ve kısa vadeli yoğun kredi geri ödeme yükümlülükleri nedeniyle bu hukuki yola başvurulduğu belirtildi.

NAKİT AKIŞI BOZULDU, KARŞILIKSIZ ÇEKLER OLUŞTU

Şirketin KAP'a yaptığı bildirimde yer alan verilere göre, 14.05.2026 tarihinden itibaren kredi gecikme kayıtlarının oluştuğu ve 20.05.2026 tarihi itibarıyla da karşılıksız çek kayıtlarının meydana geldiği aktarıldı. 2026 yılının ilk çeyreğinde dönem kârı elde edilmesine rağmen, 2025 yılı sonunda oluşan yüksek dönem zararı ve banka kredilerinin kısa vade ağırlıklı yapısı, finansal dengesizliğin temel nedenleri olarak gösterildi.

Açıklamada, konkordato başvurusunun şirketin mal varlığını, üretim bütünlüğünü korumak ve alacaklılar tarafından başlatılabilecek haciz işlemleri nedeniyle kamu hizmeti niteliğindeki üretim faaliyetlerinin aksamasını önlemek amacıyla yapıldığı vurgulandı. Geçici mühlet süresince, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile mevcut borçların yeniden yapılandırılması için görüşmeler yürütülecek.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SERUM TEDARİKÇİSİ KONUMUNDA

2021 yılında halka arzı gerçekleştirilen Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sağlık alanındaki en büyük tedarikçilerinden biri konumunda bulunuyor. Şirket bünyesinde IV Parenteral Solüsyon (serum), ampul ve flakon grubu ürünlerin üretimi yapılıyor.

Ankara merkezli firma, yıllık 120 milyon adet serum, 160 milyon adet ampul/flakon ve 15 milyon adet diyaliz solüsyonu üretim kapasitesiyle ülkenin en yüksek hacimli üretim tesislerinden birine sahip. Şirket yönetimi, mahkeme ve atanacak komiserlerin yönlendirmeleri doğrultusunda sürecin sağlıklı yürütülmesi için çalışılacağını ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.