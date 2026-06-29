Sabancı Holding'in Akçansa'daki paylarını devralan Heidelberg Materials, zorunlu pay alım teklifi işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulundu. Borsadaki son kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 38 üzerinde belirlenen teklif fiyatının ardından Akçansa hisseleri, haftanın ilk işlem gününde tavan fiyata ulaştı.

SPK'YA RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Heidelberg Materials, Sabancı Holding’e ait yüzde 39,7’lik Akçansa hissesini satın almasının ardından doğan yasal yükümlülük gereği harekete geçti. TEB Yatırım aracılığıyla yapılan başvuruda, zorunlu çağrı için taban fiyat hisse başına 260,25 TL olarak ilan edildi. Sürece ilişkin kesin takvimin SPK onayının ardından netleşmesi bekleniyor.

TEKLİF FİYATI PRİM YAPTI

Açıklanan 260,25 TL’lik teklif fiyatı, Akçansa hisselerinin cuma günü gerçekleştirdiği 188,20 TL’lik kapanış fiyatına kıyasla yüzde 38,2 oranında bir prim anlamına geliyor. Bu gelişmenin ardından yoğun talep gören Akçansa hisseleri, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 10 değer kazanarak 207 TL’ye yükseldi ve tavan fiyattan işlem gördü.

ÇAĞRI FİYATI İKİ KRİTER

Zorunlu pay alım teklifinde fiyat belirlenirken mevzuat gereği iki ayrı yöntem esas alındı.

Bağlayıcı sözleşme öncesindeki altı aylık düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatı 170,06 TL olarak hesaplandı.

Pay devir bedeli üzerinden yapılan hesaplamada ise 1 TL nominal değerli pay için fiyat 260,25 TL olarak tespit edildi.

En yüksek kırılım olan 260,25 TL, zorunlu çağrı taban fiyatı olarak belirlendi.

KURA GÖRE REVİZE

Şirketten yapılan bilgilendirmede, fiili çağrı sürecinin başlayacağı tarihten önceki iş gününde açıklanacak olan TCMB döviz kuruna bağlı olarak teklif fiyatının yukarı yönlü güncellenebileceği ifade edildi. Açıklamada, her halükarda 260,25 TL'nin taban fiyat olarak uygulanacağının altı çizildi.

Sabancı Holding, Akçansa'daki ilgili paylarının Heidelberg Materials'a 427,9 milyon dolar karşılığında satış işlemlerinin 18 Haziran'da tamamlandığını duyurmuştu.