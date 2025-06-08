Mayıs sonu itibarıyla İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 2 trilyon 405 milyar 463 milyon lira, Ankara'daki yatırımcıların 286 milyar 375 milyon lira ve İzmir'deki yatırımcıların 120 milyar 605 milyon lira olarak tespit edildi.

EN ÇOK YATIRIMCI BİST 100'DE

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. BIST 100 endeksinde mayıs ayı sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 934 bin 250 kişi olarak tespit edildi.

Sektör endekslerine bakıldığında ise en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 599 bin 761 kişiyle sanayi endeksi olurken, sanayi endeksini 4 milyon 167 bin 479 yatırımcıya sahip hizmetler endeksi takip etti.

Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise mayıs sonu itibarıyla 1 milyon 73 bin 149 oldu.

BORSADA YATIRIMCI YAŞI DÜŞTÜ

Borsadaki yatırımcıların aş ortalamasındaki düşüklük dikkat çekti. Yaş gruplarına göre portföy büyüklüğü 0-14 yaşta 2 milyar 983 milyon lira, 15-19 yaş arası yatırımcılarda 2 milyar 123 milyon lira, 20-24 yaş arası yatırımcılarda 18 milyar 350 milyon lira oldu.