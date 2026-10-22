YENİ Parti İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) ağustos ve eylül aylarına ilişkin verilerini karşılaştırarak sermaye piyasalarında yaşanan değer kayıplarına dikkat çekti. Sektörlerin portföy değerlerinde bir ayda milyarlarca liralık düşüş yaşandığını belirten Zeybek, ortaya çıkan tablonun piyasalardaki güven sorununu gösterdiğini savundu.

DÖRT SEKTÖRDE MİLYARLARCA LİRALIK KAYIP

Zeybek’in paylaştığı verilere göre, yalnızca bir ayda sanayi sektörünün portföy değeri yaklaşık 560 milyar TL azaldı. Sektördeki düşüş yüzde 23,24 olarak hesaplandı.

Teknoloji sektöründe yaklaşık 200 milyar TL’lik erime yaşanırken portföy değeri yüzde 27,78 geriledi. Hizmetler sektöründeki kayıp yaklaşık 330 milyar TL’ye ulaşırken düşüş oranı yüzde 17,10 oldu.

Mali sektörde ise yaklaşık 970 milyar TL’lik değer kaybı yaşandı. Sektörün portföy değeri bir ayda yüzde 25,26 azaldı.

BANKA DIŞI MALİ HİSSELERDE YÜZDE 38,3'LÜK DÜŞÜŞ

Mali sektördeki tabloya ayrıca dikkat çeken Zeybek, banka hisseleri dışarıda bırakıldığında banka dışı mali hisselerin portföy değerinde yaklaşık 930 milyar TL’lik düşüş görüldüğünü belirtti. Zeybek, bu gruptaki küçülmenin yüzde 38,3’e ulaştığını ifade etti.

“SERMAYE PİYASALARINDA GÜVEN AĞIR YARA ALDI”

Yaşanan kayıpların sermaye piyasalarındaki güven sorununu ortaya koyduğunu savunan Zeybek, ekonomi yönetimini denetim ve şeffaflık konusunda eleştirdi.

Zeybek, iktidarın sermaye piyasalarında güveni sağlayacak denetim mekanizmalarını ve şeffaflığı tesis etmekte yetersiz kaldığını öne sürdü.

Türkiye’de piyasaların bir korku sarmalına girdiğini belirten Zeybek, bu tablonun sorumlusu olarak AKP iktidarını gösterdi. Zeybek, iktidarın Türkiye ekonomisini büyüttüğüne yönelik söylemlerine tepki göstererek açıklamasını eleştirel ifadelerle tamamladı.