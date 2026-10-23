Borsa İstanbul'da (BIST 100) yatırımcıyı endişelendiren tarihi bir geri çekilme süreci yaşanıyor. Güne sert satışlarla başlayan endeks, psikolojik destek seviyelerini bir bir kırarak 2025 yılının sonundan bu yana ilk defa 11 bin puan sınırının altına geriledi. BIST 100 cephesinde art arda gelen kayıplar, piyasa tarihinde uzun süredir görülmemiş bir negatif tabloyu da beraberinde getirdi.

18 YILLIK KÖTÜ SERİ, GERİ DÖNDÜ

Piyasalardaki satış dalgasıyla birlikte BIST 100 endeksi, gün içerisinde yüzde 2'yi aşan bir değer kaybı yaşayarak 10 bin 963 puana kadar indi.

Günün ilk yarısında yüzde 2,62 değer kaybederek 10.926,54 puana gerileyen BIST 100 endeksi, 5 Aralık 2025 tarihinden bu yana en düşük seviyesini test etmiş oldu.

BIST 100 endeksi, bu haftayı da ekside kapatması halinde art arda altıncı haftalık düşüşünü gerçekleştirmiş olacak. Bu tablo, en son 2008 yılının şubat ayında görülen 18 yıllık en uzun haftalık düşüş serisi olarak kayıtlara geçecek.

FAİZ İNDİRİMİ PİYASAYA BEKLENEN ETKİYİ VERMEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 22 Ekim’de gerçekleştirilen 100 baz puanlık faiz indirimi de borsadaki negatif seyri tersine çeviremedi. Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 36 seviyesine çekilmesi, piyasa tarafından destekleyici bir adım olarak fiyatlanmadı. Ekonomik dinamikler gereği şirketlerin finansman maliyetlerini düşürmesi ve hisse değerlemelerini pozitif etkilemesi beklenen faiz indirimine rağmen borsadaki satış baskısının kırılamaması dikkat çekti.

YATIRIM FONLARINA YÖNELİK TASFİYE DÜZENLEMESİ MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Piyasalardaki düşüş sürerken, sermaye piyasalarını yakından ilgilendiren önemli bir yasal düzenleme de dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda onaylandı. Kabul edilen kanun teklifi, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kritik maddeler içeriyor.

Yeni yasayla birlikte, kapsam dahilindeki fonlarla bağlantılı usulsüzlük soruşturmalarında Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümleri doğrultusunda el koyma kararı alınabilecek. İlgili el koyma ve müsadere süreçlerinin dışında kalan durumlarda ise fonların tasfiye denetimini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yürütecek. SPK, oluşan zararları ve bu zararlardan sorumlu tutulan kişi veya kurumları tespit ederek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) bildirecek. Geri kazanım hesaplarında toplanan tutarlar ise zorunlu yasal masraflar düşüldükten sonra tasfiye işlemleri için doğrudan TMSF'ye aktarılacak.