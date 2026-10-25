Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,16 kayıpla tamamladı. Üst üste altıncı haftayı da düşüşle kapatan endeks, son 18 yılın en uzun haftalık kayıp serisini kaydetti. Benzer uzunlukta bir düşüş serisi en son Şubat 2008'de görülmüştü.

Sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturmasının genişlediği dönemde endeks, haftanın son işlem gününü yüzde 0,92 düşüşle 11 bin 116,99 puandan tamamladı.

Gün içinde 10 bin 772 puana kadar gerileyerek 19 Kasım 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü. BIST 100, 23 Ekim Cuma günü dolar bazında da 220,4 dolara kadar inerek Haziran 2023'ten bu yana en düşük düzeye geriledi.

FAİZ İNDİRİMİ SATIŞLARI DURDURAMADI

Satışlar sektörlerin geneline yayıldı. Bankacılık endeksindeki haftalık kayıp yüzde 5'i aştı. Teknoloji endeksi yüzde 3,86, sanayi endeksi yüzde 3,17 değer kaybetti. Bankacılık ve holding endekslerinde gün içindeki kayıp yüzde 2,51'e ulaştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın yaklaşık yüzde 90'ının sağlıklı olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bu mesajlar satışları durdurmaya yetmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesi de borsada beklenen toparlanmayı sağlamadı.

FON SORUŞTURMASINDA 15 YENİ TUTUKLAMA

Borsa manipülasyonu ve dolandırıcılığına yönelik fon soruşturmasındaki son operasyonda, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik eski Genel Müdürü Taha Çakmak ile İnan Altınbaş'ın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. Son tutuklamalarla dosyadaki tutuklu sayısının 114'e yükseldiği belirtildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş da teslim oldu.

Taha Çakmak, 15 Ekim'de Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'teki genel müdürlük görevinden istifa etmişti. Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Çakmak'ın 5 ve 50 liralık banknotlarda imzası bulunuyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdoğan'ın eski başdanışmanı ve eski AKP Milletvekili Ertan Aydın da adliyeye sevk edildi. Aydın, AKP'nin “Türkiye Yüzyılı” sloganının hazırlanmasında öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

ZEYBEKCİ: “BU KURUMLARIN İHMALİ NET”

Eski Ekonomi Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, kendisini “fon vurgununun mağdurlarından biri” olarak tanımladı. Bazı kamu kurumlarının ihmali bulunduğunu savunan Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

“Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili. Kamu görevlilerinin ihmali, bazılarının üst derecede ihmali var. Maalesef bazı kamu kurumlarının yönetiminde de hem ihmal hem suistimal vardır”

Hukuki sürecin işletilmesi gerektiğini belirten Zeybekci, “Bu kurumların ihmali net” dedi.

5 MİLYAR LİRALIK ÖDEME SONRASI TEDBİR KALDIRILDI

Astor Enerji AŞ ortakları Enver ve Feridun Geçgel'in, TMSF'nin gönüllü iade hesabına 5 milyar lira yatırmasının ardından mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırıldığı belirtildi.

ESKİ SPK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Dosya kapsamında eski SPK Daire Başkanı Erman Çete hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve mal varlığına tedbir konulması istendi. Çete'nin henüz yakalanmadığı bildirildi.

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında da görevi kötüye kullanma suçlaması kapsamında soruşturma yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim'de Gönül hakkında soruşturma izni vermişti.

Gönül, daha önce dosyada şüpheli sıfatıyla ifade vermiş ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndaki görevinden alınmıştı.