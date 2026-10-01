BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket ederken, saat 15.38 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3'e yakın artışla 12 bin 355 puana yükseldi. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 2,36, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Endeksin yukarıya gitmesinde Aselsan'ın tavan olması etkili oldu.

Aselsan, BofA tarafından verilen "al" tavsiyesinin ardından kazançlarını genişletti. Şirketin hisseleri yüzde 10 yükselişle 370 TL'yi gördü.

BANK OF AMERİKAN ASELSAN ANALİZİ

Bank of America (BofA), Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden Aselsan için dikkat çeken bir değerlendirme raporu yayımladı. Aralarında David Holmes'un da yer aldığı BofA analistleri, şirket için hedef fiyatı 575 lira olarak belirlerken, bu seviyenin Çarşamba günkü kapanış fiyatına göre %71'lik bir artış potansiyeline işaret ettiği kaydedildi.

Yayımlanan raporda Aselsan’ın sektördeki güçlü konumuna vurgu yapan analistler, "Aselsan, milli hava savunması ve savunma elektroniği alanındaki varlığı ile inceleme kapsamımızdaki en hızlı büyüme profillerinden birine sahip olması göz önüne alındığında, Avrupa savunma sektörünün büyük bölümüne kıyasla primli işlem görmeyi hak ediyor" ifadelerine yer verdi.

Hafta başından bu yana devam eden satışlarla 11.926 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve 12.353 puanı test etti.