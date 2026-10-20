Yurt içinde dün piyasalar yerinden oynadı. Ekonomi yönetiminden gelen istifa açıklamaları borsa tarafını vuru.

SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün sağlık sorunları sebebiyle istifa etmesi ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in emeklilik sebebiyle görevden ayrılma haberleri, fon krizi nedeniyle zaten hassas olan piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,49 değer kaybederek 11.430,14 puandan tamamladı.

BORSADA KRİTİK GÜN

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,38 yükselişle 11.473,82 puandan başladı. Açılışın ardından düşüşlerini dürdüren borsa 11 bin 357 puana geriledi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 43,68 puan ve yüzde 0,38 artışla 11.473,82 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39 yükselirken holding endeksi ise yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 5,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı​​​​​​​ tedirginlikler risk iştahını törpülerken, bilanço sezonunda önemli şirketlerin finansal sonuçları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı, konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

FITCH UYARMIŞTI

Fitch yayımladığı son raporunda 2 kritik eşiğe işaret etmişti. Fitch'in Türk finansal kiralama ve faktoring sektörlerine uyarısının da etkisiyle finansal kiralama sektöründe kayıp yüzde 7,1. Girişim sermayesi endeksi yüzde 5,3 ve konaklama sektörü endeksi yüzde 5,1 ekside. Teknoloji endeksi de yüzde 4,8 geriledi.