Russell Investments verilerine göre, yapay zeka rallisinin başını çeken yedi şirketin kârlarının üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 20,3 artması bekleniyor. Buna karşılık S&P 500'ün geri kalan şirketlerinde kâr artışının yüzde 27,7'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu tablo, ikinci çeyrekteki görünümün tam tersine işaret ediyor. İkinci çeyrekte Muhteşem Yedili'nin kârları yıllık bazda iki katına çıkmış, endeksin geri kalanında ise kâr artışı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşmişti.

YÜKSELEN BORSANIN YÜKÜNÜ TEKNOLOJİ TAŞIYOR

Muhteşem Yedili, ABD borsasındaki son yükseliş dalgasının merkezinde yer aldı. S&P 500 endeksi salı günü yeni bir rekor kırarken, endekste yaklaşık yüzde 8 paya sahip olan Nvidia da rekor seviyeye çıktı. Teknoloji hisseleri, S&P 500'ün toplam piyasa değerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Ancak borsadaki yükseliş, endeksteki tüm hisseler için aynı şekilde gerçekleşmedi. S&P 500 eşit ağırlıklı endeksi, rekor seviyesinin yaklaşık yüzde 6 altında seyrediyor. Endekste yer alan şirketlerin yüzde 75'i eylül ayında değer kaybetti.

GÖZLER ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇOLARINDA

Üçüncü çeyrek bilanço sezonu perşembe günü Delta Air Lines ve PepsiCo'nun açıklamalarıyla başlayacak. Analistler, şirketlerin kâr büyümesinin Muhteşem Yedili'nin dışına yayılması halinde yatırımcıların ilgisinin yeniden farklı sektörlere yönelebileceğini düşünüyor.

Russell Investments Kanada strateji başkanı BeiChen Lin, bilanço sezonunun teknoloji dışındaki hisseler için fırsat yaratabileceğini belirtti. Lin, bazı şirketlerin değerlemelerinin büyük teknoloji şirketlerine kıyasla daha ucuz olduğunu ifade ederek, piyasanın performansının temel kâr artışına paralel şekilde genişlemesinin mümkün olduğunu söyledi.

B. Riley Wealth baş piyasa stratejisti Art Hogan ise bilanço sezonunun son dönemde en çok gerileyen hisselerde toparlanma sağlayabileceğini öngörüyor. Hogan, özellikle küçük ölçekli şirketler ve sağlık sektörünün öne çıkabileceğini belirtti. Ayrıca finans sektöründe de fırsatlar olduğunu ifade eden Hogan, finans hisselerinin eylül ayında yüzde 7 değer kaybettiğini hatırlattı.

Hogan, bankalar ve kredi kartı şirketlerinin bilançolarını açıklamaya başlamasıyla birlikte bu hisselerde güçlü bir yükseliş görülebileceğini söyledi.

VOLATİLİTEYİ FIRSAT OLARAK GÖRÜYORLAR

Analistler, piyasadaki oynaklığın yatırımcılar için fırsatlar yaratabileceğini belirtiyor. Lin, şirketlerin genel olarak güçlü bir finansal duruma sahip olduğunu vurgulayarak, piyasa hareketliliğinin normal bir döngü olduğunu ifade etti. Lin'e göre zaman zaman ortaya çıkan sert düşüşler, yatırımcılara daha düşük seviyelerden pozisyon alma imkânı sağlayabilir.

Borsada dengeler değişiyor: Üçüncü çeyrek bilanço sezonu, yalnızca Muhteşem Yedili'nin değil, teknoloji dışındaki hisselerin de yeniden öne çıkıp çıkmayacağını gösterecek.