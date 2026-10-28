Enerji depolama, elektrik şebekeleri ve endüstriyel otomasyon alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken Kontrolmatik Teknoloji’nin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçti. Uzun süredir aşırı nakit sıkışıklığı, bankalarla bir türlü sonuçlanamayan borç yapılandırma görüşmeleri ve duran fabrikasıyla gündemde olan şirkete kayyum atanması, piyasalarda deprem etkisi yarattı. Krizin ağırlaşmasıyla kurucu ortakların geri planda kaldığı süreçte zirvesinden hızla değer kaybeden şirket hisseleri, kayyum kararının da etkisiyle çakılarak 2 TL sınırının da altına indi.
KAP DUYURUSU GELMEDİ KARAR TMSF LİSTESİNDE ORTAYA ÇIKTI
Ekonomim gazetesinden Ruhi Sanyer'in aktardığı bilgilere göre; 300 bini aşkın küçük yatırımcısı bulunan Kontrolmatik’e kayyum atandığına dair ne şirketten ne de devlet kurumlarından resmi bir duyuru ya da Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi yapıldı. Karar, şirketin isminin TMSF’nin güncellenen "kayyum olunan şirketler" listesinde yer almasıyla tesadüfen gün yüzüne çıktı. Yetkili merciler atamayı telefon üzerinden doğrularken, aylardır çözülemeyen yönetimsel ve mali krizin faturası kurucu ortaklardan alınarak doğrudan kamu iradesine devredilmiş oldu.
POMEGA TESİSİ DURDU FİNANSMAN ARAYIŞI SONUÇSUZ KALDI
Şirketin en çok umut bağlanan projelerinden olan ve Ankara’da lityum demir fosfat (LFP) pil hücreleri üreten Pomega tesisi yaklaşık bir yıldır kapalı durumda. Görevi devreden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ceyhan, kısa süre önce yatırımcılarla bir araya gelmiş ve Pomega'yı mevcut piyasa şartlarında yok pahasına satmak istemediklerini belirtmişti. 300 amperlik üretim hattının tamamlanıp tesisin yeniden çalışması için ciddi bir finansmana ihtiyaç olduğunu vurgulayan eski yönetim, tüm çabalara rağmen üretimi başlatacak o kaynağı bulamadı. Şirketin ABD'deki yatırımı olan Pomega USA projesinde de inşaatın durduğu ve koca tesiste an itibarıyla sadece bir kişinin görev yaptığı öğrenildi.
KONKORDATOYA YANAŞILMADI HİSSELER TARİHİ DİBİ GÖRDÜ
Banka borçlarını yapılandırma çabalarını son ana kadar sürdüren ve "konkordato" ihtimalini masadan uzak tutmaya çalışan yönetim, buna rağmen borsadaki çöküşün önüne geçemedi. Geçmişte 50 TL'nin üzerini gören KONTR hisseleri, yaşanan yönetimsel krizler, duran projeler ve bitmeyen nakit sorunu nedeniyle hızla eriyerek 2 TL'nin altına çakıldı. Son toplantılarda yatırımcılara net bir çözüm takvimi veya rakamlarla desteklenmiş bir kurtuluş planı sunulamaması, piyasadaki güven kaybını tetikleyen en büyük faktör oldu.
YATIRIMCININ TEK UMUDU TMSF'NİN YENİ EYLEM PLANI
Kontrolmatik’te kayyum atanmasıyla birlikte artık sadece yönetim değil, vizyon ve kriz çözme stratejisi de değişiyor. Yeni yönetimin önündeki en kritik ve acil görev, şirketin günlük operasyonlarını yürütmekten ziyade; kilit varlıkların gerçek değerini ortaya çıkarmak, sürdürülemez hale gelen borç yükünü çevrilebilir bir rotaya sokmak ve en önemlisi yatırımcının güvenini yeniden tesis etmek olacak. Aylardır büyük kayıplar yaşayan 300 binden fazla küçük ortak, yeni yönetimden süslü vaatler değil; paranın nereden bulunacağını, fabrikanın ne zaman çalışacağını ve şirketin ne zaman yeniden ayağa kalkacağını somut rakamlarla gösteren gerçek bir şeffaflık bekliyor.