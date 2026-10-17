İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen manipülatif işlemler kapsamında portföy yönetim şirketlerine yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada adli bilanço netleşiyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda oluşturulan gönüllü iade hesabına şu ana kadar 9 kişi tarafından toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira iade edildi.

SORUŞTURMADA 302 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Sabah’ın soruşturma dosyasında elde ettiği son bilgilere göre, operasyon kapsamında toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Şüphelilerden 86’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 163 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Firari durumda bulunan 35 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturmanın öne çıkan gelişmelerinden biri de rızaen iade sürecinde yaşandı. Etkin pişmanlık hükümleri ve iade adımları kapsamında, TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda açılan özel gönüllü iade hesabına toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin lira ödeme yapıldı.

HİSSE FİYATLARI 100 KATINA KADAR ÇIKARILDI

Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gönderdiği yazışmalar, borsadaki manipülatif işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ayrıntıları da ortaya çıkardı. Dijital incelemeler ve finansal analizler sonucunda, bazı şirket hisselerinin fiyatlarının yapay işlemlerle 100 katına kadar yükseltildiği tespit edildi.

Manipülatörlerin, hedef aldıkları hisseleri doğrudan piyasadan toplamak yerine fonlar üzerinden alım yaptığı belirlendi. Fon alımları aracılığıyla yürütülen işlemlerle hem ilgili şirketlerin hisse değerlerinin yapay biçimde yükseltildiği hem de bu hisseleri portföylerine dahil eden fonların birim değerlerinin yapay şekilde tavan yaptırıldığı saptandı. Bu yöntemle küçük yatırımcıların yanıltıldığı değerlendirildi.

İNCELEMEYE ALINAN 31 ŞİRKETİN HİSSELERİ

Başsavcılık ve SPK uzmanlarının, fon bağlantılı işlemler nedeniyle büyük çaplı vurguna konu olduğu belirtilen 31 hisseyi incelemeye aldığı öğrenildi.

İnceleme kapsamındaki hisseler şöyle:

ALKLC, ANELE, BIGEN, BTCIM, BURCE, BURVA, CELHA, DMRGD, DSTKF, EDATA, GMTAS, GRTHO, GUNDG, HEDEF, IEYHO, INFO, KERVT, KRDMD, KTLEV, KUYAS, MANAS, ODINE, OZATA, OZSUB, PASEU, PEKGY, PRZMA, SELEC, TEHOL, TRHOL ve VSNMD.