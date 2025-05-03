Borsa İstanbul'daki güçsüz duruş 40 gündür devam ediyor.

19 Mart'tan önce faiz indirimleri ve yabancı girişleriyle güç kazanan Borsa İstanbul yeni yıla güçlü başlayarak 10 bin puanın üzerine çıkmıştı.

Ancak 19 Mart'tan itibaren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden 40 günde düşüş sürdü.

BORSADA BİR AYLIK KAYIP YÜZDE 5

Borsa İstanbul'da 1 aylık kayıp yüzde 5 seviyelerinde.

BIST 100 endeksindeki şirketlerin piyasa değeri 18 Mart’taki 9,64 trilyon liradan 30 Nisan sonunda 8,3 trilyon liraya geriledi.

Piyasa değeri 40 günde 1,35 trilyon lira eridi.

YABANCI SATIŞA DEVAM EDİYOR

Borsaya yabancı ilgisi de azaldı.

Yabancının toplam hisse satışı 1 milyar 565 milyon dolara ulaştı.

Böylece yılbaşından bu yana hisse senedinde net 550 milyon dolar yabancı çıkışı gerçekleşti.

EN BÜYÜK KAYIP BANKACILIK SEKTÖRÜNDE

En fazla kaybın yaşandığı sektör ise yine yabancının en fazla yer aldığı bankalar oldu.

Bankacılık endeksinde 4 aylık kayıp yüzde 21,32 oldu. Onu yüzde 16,38 düşüşle sigortacılık, yüzde 14,72 ile spor, yüzde 14,09 ile ticaret ve yüzde 10,13 ile kimya sektörü izledi.

Borsadaki diğer önemli sektörlere bakıldığında gıda sektörü yüzde 7,3, sanayi yüzde 6,4, holdingler yüzde 5,67 geriledi.