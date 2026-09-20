Sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen fiyat hareketlilikleri ve fon şirketlerine yönelik başlatılan adli süreçler siyaset gündemine taşındı. Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, borsadaki olağanüstü gelişmeleri ve ortaya çıkan kamu zararını değerlendirerek, yaşanan tablodan hem idari hem de siyasi mekanizmaların sorumlu tutulması gerektiğini ifade etti.

"525 MİLYAR LİRALIK DEĞER KAYBI YAŞANDI"

Hazine ve Maliye Bakanı’nın 4 Kasım 2025 tarihinde borsadaki anormal gelişmelere dikkat çektiğini ve sürecin takip edildiğini açıkladığını hatırlatan Tanrıkulu, tasfiyesi gündemde olan 131 fon şirketinin finansal verilerini paylaştı. Bu fonların Eylül ayındaki toplam değerinin 822 milyar lira olduğunu, Kasım ayında ise bu miktarın 297 milyar liraya gerilediğini belirten Tanrıkulu, takibe alındığı belirtilen dönemden bu yana 525 milyar liralık bir erime gerçekleştiğini vurguladı.

"35 GÜNDE 282 MİLYAR LİRALIK OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ"

Piyasadaki denetim mekanizmalarının yetersiz kaldığını savunan Tanrıkulu, sermaye artışlarına ilişkin çarpıcı bir örneği kamuoyuyla paylaştı. Yalova'da faaliyet gösteren bir gemi bakım şirketinin 30 Haziran'da 4,5 milyar lira olan piyasa değerinin sadece 35 gün sonra 282 milyar liraya yükseldiğini belirten Tanrıkulu, söz konusu rakamın Türkiye'nin köklü otomotiv devlerinden Otokar'ın 292 milyar liralık değeriyle yarışır hale geldiğine dikkat çekti. Bazı fonlarda %4000'e varan artışlar yaşandığını kaydeden Milletvekili, bu ölçekteki yükselişlerin zamanında fark edilmemesini eleştirdi.

"SORUMLULUK HÜKÜMET VE KURUM YÖNECİLERİNDEDİR"

Soruşturmalar kapsamında kamuoyunun tanıdığı isimler, akademisyenler ve iş insanlarının gözaltına alındığını ancak denetleyici kurumların tepe yöneticileri hakkında bir işlem yapılmadığını dile getiren Tanrıkulu, süreçten 500 binden fazla küçük yatırımcının olumsuz etkilendiğini ifade etti. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari sorumluluğun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı ve yönetim kurulunda, siyasi sorumluluğun ise hükümette olduğunu belirten Tanrıkulu, ortaya çıkan tablo karşısında hukuki ve idari süreçlerin takipçisi olacaklarını bildirdi.