ASELSAN – 1,54 trilyon TL

Listenin zirvesinde yer alan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1,54 trilyon TL piyasa değerine ulaştı. Savunma sanayisi şirketinin son dört çeyrekteki toplam net karı 41,31 milyar TL, özsermayesi ise 334,97 milyar TL olarak kayıtlara geçti.