ASELSAN – 1,54 trilyon TL
Listenin zirvesinde yer alan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1,54 trilyon TL piyasa değerine ulaştı. Savunma sanayisi şirketinin son dört çeyrekteki toplam net karı 41,31 milyar TL, özsermayesi ise 334,97 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
QNB Bank – 812,35 milyar TL
2. sırada 812,35 milyar TL piyasa değeriyle QNB Bank A.Ş. bulunuyor. Bankanın son dört çeyrekteki toplam net karı 57,51 milyar TL olurken, özsermayesi 213,28 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
Garanti BBVA – 643,02 milyar TL
Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 643,02 milyar TL piyasa değeriyle 3. sırada yer aldı. Bankanın son dört çeyrekteki toplam net karı 123,76 milyar TL'ye ulaşırken, özsermayesi 520,12 milyar TL olarak açıklandı.
TÜPRAŞ – 640,18 milyar TL
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 640,18 milyar TL piyasa değeriyle listenin 4.sırasında bulunuyor. Şirketin son dört çeyrekteki toplam net karı 122,51 milyar TL, özsermayesi ise 522,89 milyar TL oldu.
Günün Trend Haberleri
Enpara Bank – 560,14 milyar TL
5. sırada 560,14 milyar TL piyasa değeriyle Enpara Bank A.Ş. yer aldı. Bankanın son dört çeyrekteki toplam net kârı 8,02 milyar TL, özsermayesi ise 25,11 milyar TL olarak kaydedildi.
Koç Holding – 538,62 milyar TL
Koç Holding A.Ş., 538,62 milyar TL piyasa değeriyle 6. sırada yer aldı. Holdingin son dört çeyrekteki toplam net karı 59,76 milyar TL, özsermayesi ise 851,79 milyar TL olarak hesaplandı.
Enka İnşaat – 483,60 milyar TL
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş., 483,60 milyar TL piyasa değeriyle 7. sırada bulunuyor. Şirketin son dört çeyrekteki toplam net karı 31,78 milyar TL olurken, özsermayesi 431,78 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
BİM – 457,80 milyar TL
Perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., 457,80 milyar TL piyasa değeriyle 8. sırada yer aldı. Şirketin son dört çeyrekteki toplam net kârı 30,19 milyar TL, özsermayesi ise 221,69 milyar TL olarak kaydedildi.
Türk Hava Yolları – 427,80 milyar TL
Türk Hava Yolları (THY), 427,80 milyar TL piyasa değeriyle 9. sırada bulunuyor. Havacılık şirketinin son dört çeyrekteki toplam net karı 114,47 milyar TL'ye ulaşırken, özsermayesi 1,14 trilyon TL olarak gerçekleşti.
Akbank – 368,94 milyar TL
Listenin 10. sırasında 368,94 milyar TL piyasa değeriyle Akbank T.A.Ş. yer aldı. Bankanın son dört çeyrekteki toplam net karı 64,31 milyar TL, özsermayesi ise 330,26 milyar TL olarak açıklandı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.