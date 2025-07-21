BIST 100 endeksi, 14-18 Temmuz haftasını 10.366,16 puandan kapatarak haftalık bazda yüzde 0,07’lik sınırlı bir artış kaydetti. Endeksin seyrine paralel olarak, şirketlerin piyasa değerleri de güncellendi. Piyasa değeri sıralamasında bazı şirketler yer değiştirirken, zirvede yer alan banka dikkatleri üzerine topladı.

İŞTE BORSA İSTANBUL’UN EN DEĞERLİ 20 ŞİRKETİ

20- Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Piyasa Değeri: 139,7 milyar TL

19- Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KENT)

Piyasa Değeri: 154,9 milyar TL

18- Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL)

Piyasa Değeri: 188,2 milyar TL

17- Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Piyasa Değeri: 188,7 milyar TL

16- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Piyasa Değeri: 192,3 milyar TL

15- Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM)

Piyasa Değeri: 199 milyar TL

14- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Piyasa Değeri: 208 milyar TL

13- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Piyasa Değeri: 277,7 milyar TL

12- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Piyasa Değeri: 277,8 milyar TL

11- Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Piyasa Değeri: 294 milyar TL

10- Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Piyasa Değeri: 308,5 milyar TL

9- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Piyasa Değeri: 323 milyar TL

8- Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Piyasa Değeri: 350 milyar TL

7- Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Piyasa Değeri: 364,5 milyar TL

6- Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Piyasa Değeri: 393 milyar TL

5- Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Piyasa Değeri: 399 milyar TL

4- Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Piyasa Değeri: 422 milyar TL

3- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Piyasa Değeri: 584 milyar TL

2- Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Piyasa Değeri: 758 milyar TL

1- QNB Bank A.Ş. (QNBTR)

Piyasa Değeri: 1,216 trilyon TL

YATIRIMCININ ODAĞINDA YÜKSELİŞTEKİ ŞİRKETLER VAR

Piyasa değerleri yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da değer artışı gösteren sektörler ve şirketler, önümüzdeki dönem için de yatırım kararlarını şekillendirmede etkili olacak. 1 trilyon lira barajını aşan QNBTR’nin zirveye oturması ise piyasalarda yeni bir dönemin sinyallerini verdi.