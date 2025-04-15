Borsa İstanbul'un faktoring endeksinde sene başından bu yana dikkat çeken yükseliş görüldü. Endeks yaklaşık 4 ayda yüzde 87'den fazla değer kazanırken 1 yılda yüzde 108 değerlendi.

Borsa İstanbul, jeopolitik riskler ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle sene başından bu yana karışık seyir sergilerken, faktoring en çok kazandıran endeks oldu.

YÜZDE 87'DEN FAZLA DEĞERLENDİ

Yurt içinde yaşanan siyasi gerilim ve makro ekonomik unsurların etkisiyle Borsa İstanbul dalgalı bir seyir sergiliyor. Borsadaki dalgalı seyre rağmen, faktoring endeksi gösterdiği performans ile dikkat çekti.

Tam 1 sene önce nisan 2024'te 3 bin 452 puanda olan endeks, bugüne kadar yüzde 108 kazandırdı. 2025 yılına 3 bin 846 puandan başlayan endeks yüzde 87'den fazla değerlenerek bugün 7 bin 211 puana kadar yükseldi.

Dünü 6 bin 685 puandan kapatan faktoring endeksi bugün 7 bin 211 puana yükselerek rekor tazeledi. Bugün akşam seansına doğru ise 16.39'da 6 bin 680 puanda yükselişini sürdürüyor.

BİST 100'DE SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 9 bin 443,74 puandan başladı. Gün içinde yatay seyrini sürdürerek akşam seansına doğru 16.37'de 9 bin 447 puan civarında bulunuyor.

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