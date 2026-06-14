ABD-İran arasındaki jeopolitik gerilimdeki dalgalanmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, Spacex’in halka arzı piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Yurt içinde piyasalarda faiz kararının izlendiği haftada küresel gelişmeler de etkili oldu. Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi haftanın son işlem gününde bankalarla yükselişe geçerek, haftalık bazda değer kazandı.

BU HAFTA YÜZDE 1,78 DEĞERLENDİ

Yılbaşından beri yaklaşık yüzde 24 yukarıda bulunan BIST 100 endeksi, 8-12 Haziran haftasında yüzde 1,78 oranında değerlendi.

Endeks, 13 bin 590 puandan başladığı haftayı 13 bin 938 puandan tamamladı. Endeks, hafta boyunca en düşük 13 bin 567 puandan işlem görürken, gördüğü en yüksek seviye 14 bin 125 puan oldu.

Bankacılık endeksi geçen hafta yüzde 10,05, holding endeksi yüzde 1,45 oranında değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 2,26 oranında değer kaybı yaşadı.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

BIST 100’de yer alan şirketler arasında haftanın en çok prim yapan hissesi yüzde 16,09 oranında değer kazancıyla Katılım Evim (KTLEV) oldu.

Onu yüzde 13,39 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve yüzde 12,56 ile Akbank (AKBNK) izledi.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 33,33 ile geçen hafta olduğu gibi Margün Enerji (MAGEN) oldu.

Astor Enerji(ASTOR) yüzde 16.25 ile ikinci sırada yer alırken, onu yüzde 15,82 ile Fenerbahçe (FENER) izledi.

EN DEĞERİ ŞİRKETLER BELLİ OLDU

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında, piyasa değeri en yüksek şirketlerde 1 trilyon 692 milyar 900 milyon TL değeri ile Aselsan (ASELS) ilk sırada yer almaya devam etti.

Yaklaşık 870 milyar TL’lik piyasa değeriyle Destek Finans Faktoring (DSTKF) ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) da 570 milyar TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 49 milyar 647 milyon TL ile Astor Enerji (ASTOR) ilk sırada yer buldu.

42 milyar 610 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ve 40 milyar 172 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) zirveye yerleşti.

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