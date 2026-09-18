Borsa İstanbul'da fon kaynaklı yüzde 5’i aşan satış baskısının yaşandığı Çarşamba gününe ilişkin işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaya döviz satarak müdahale etti.

Reuters’ın aktardığına göre, dört bankacının bugün açıklanan öncü veriler üzerinden yaptığı hesaplamalar, TCMB’nin söz konusu günde 5 ila 5,2 milyar dolar aralığında döviz satışı gerçekleştirdiğini ortaya koydu.

Öte yandan, finansal piyasalarda aksamalara yol açtığı gerekçesiyle toplam büyüklüğü yaklaşık 900 milyar lirayı bulan fonlara yönelik tasfiye kararı dün itibarıyla alındı.

NELER YAŞANDI?

Tasfiyesine karar verilen 130 fonun toplam büyüklüğü 826 milyar liraya (yaklaşık 17 milyar dolar) ulaşırken, söz konusu fonlarda 514 binin üzerinde yatırımcı bulunuyor.

15 Eylül Nakit Sıkışıklığı ve İlk Temerrüt

Yatırımcıların artan iade taleplerini karşılamak isteyen fonların nakit yaratma ihtiyacı tırmanışa geçti. Süreç içerisinde anlık nakit ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken yapılarda mali aksamalar baş gösterdi. Yaşanan likidite sıkıntısının ardından Pusula Portföy, bünyesindeki bazı fonlarda iade ödemelerinin zamanında gerçekleştirilemediğini belirterek temerrüde düştüğünü kamuoyuna duyurdu.

16 Eylül Temerrüt Dalgası Büyüdü, Borsa Çakıldı

Sermaye piyasalarında nakit akışına yönelik aksamalar derinleşiyor. Tera Portföy; bünyesindeki para piyasası ve hisse senedi fonlarında temerrüt durumunun oluştuğunu açıklarken, Atlas Portföy ise Serbest Fon’da çıkış şartlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi. Fonların acil nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla varlık satışına geçeceği beklentisi Borsa İstanbul’da sert satış baskısına yol açtı. Güne kayıplarla devam eden ve seans içerisinde devre kesicilerin çalıştığı BİST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 oranında düşüşle tamamladı.

17 Eylül SPK'dan Sert Tedbirler ve Tasfiye Kararı: Piyasadaki oynaklığı ve riski sınırlamak isteyen Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kredili işlemlerde özkaynak koruma oranını 2 Ekim'e kadar geçici olarak yüzde 35'ten yüzde 20'ye düşürdü. Ardından 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'taki tüm fonlarını alım-satıma kapatan Kurul, 130 fonun tasfiyesine karar verdi. SPK ayrıca usulsüz hisse işlemleri sebebiyle suç duyurularında bulunulduğunu, işlem yasakları ve lisans iptallerinin uygulandığını duyurdu.