Türkiye’deki yatırım ortamı nedeniyle yabancının gelmediği Borsa İstanbul’da güven bunalımı yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumundan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bölüneceğine kadar sosyal medyada tartışılan birçok dedikodu nedeniyle yatırımcılar cuma günü panik satışı yaparken, borsadaki düşüşün ardından önce Sermaye Piyasası Kurulu’nun inceleme başlatması, sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma açması dikkat çekti. Borsa İstanbul’da soruşturmaya ek olarak BIST 50’de açığa satışa bir günlük ‘yukarı adım’ kuralı getirildi. Yani yatırımcılar dün açığa satış işlemi yapılacağı zaman açığa satışa konu olan hisseyi yukarı adım kuralı dolayısıyla daha yüksek fiyattan açığa satmak zorunda kaldı.

YABANCI PAYI DÜŞTÜ

Bu önlemlere rağmen BIST 100 haftaya düşüşle başladı. Endeks dün günü yüzde 0.28 düşüşle 9.574 puandan tamamladı. Küresel borsaların rekor üzerine rekor kırdığı ortamda BIST 100 yılbaşından bu yana yüzde 2.7 gerileyerek dünyadan olumsuz ayrışıyor. BIST 100 dolar bazında ise 284 dolardan 263 dolara kadar inerek bu dönemde yatırımcısına kaybettirdi. İş dünyasına ve muhalif isimlere artan baskılarla Borsa İstanbul’un gündeminden siyaset hiç eksilmezken, yabancı yatırımcı da gelmiyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verisine göre borsadaki yabancı yatırımcı oranı son bir yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Şubat 2024’te yüzde 36.28, Ağustos 2024’te yüzde 39.73 olan pay senedi yabancı yatırımcı oranı ocak ayının sonunda yüzde 36.94’e kadar geriledi. Ayrıca ekonomistler, yüksek faiz ve enflasyon ortamı nedeniyle şirket bilançolarında 2025’in ikinci yarısına kadar toparlanma beklemiyor.

Kısa vadede belirsizlik hakim

Borsa Temmuz 2024’ten bu yana gerilerken, aracı kurumlar pozitif beklentilerini koruyor. Kısa vadede oynaklığa neden olan risklere rağmen BIST 100’ün 12 ay içerisinde yüzde 48 yükselmesini bekleyen Garanti BBVA Yatırım, “BIST’te yeniden fırsatlar oluşuyor” değerlendirmesini yaptı. İş Yatırım ise “Borsa İstanbul’da orta vadede iyimseriz. Kısa vade, yabancı yatırımcının gelip gelmeyeceğine bağlı olarak şekillenecek” ifadesini kullandı.