Fenerbahçe’de başkan adaylarından Hakan Safi, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Safi’nin forvet listesinin ilk sırasında, Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü yıldızı Serhou Guirassy yer alıyor. Sadettin Saran yönetiminin daha önce önemli mesafe katettiği bu dev transferi bitirmek için Safi, kurmaylarını devreye soktu. KİLİT İSİM TOPBAŞ Hakan Safi’nin seçilmesi halinde futbol şubesini teslim edeceği Ömer Topbaş, Guirassy görüşmelerini bizzat yönetiyor. Saran’ın ekibinde de yer alan Topbaş, pazarlıklarda son aşamaya geldi. Hakan Safi “Gel” derse Serhou Guirassy, imzayı atacak. Hakan Safi ve ekibinin Vedat Muriqi konusunda da Mallorca’yla sıkı temasta olduğu belirtiliyor.

