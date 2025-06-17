Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) devam eden 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ilk maçında karşılaşan Fluminense ile Borussia Dortmund 0-0 berabere kaldı.
East Rutherford şehrindeki MetLife Stadyumu Stadı’nda oynanan maçta Özbek hakem Ilgiz Tantashev düdük çaldı.
Fluminense maça; Fábio, S. Xavier, T. Silva, J. Freytes, Renê;, Martinelli, Hércules, Nonato, J. Árias, A. Canobbio, Everaldo ilk 11’i ile çıktı.
Dortmund ise; Kobel, Ryerson, Süle, Anton, Bensebaini, Svensson, Gross, Sabitzer, Brandt, Adeyemi, Guirassy 11’i ile sahaya çıktı.
Grubun iki güçlü takımının mücadelesi golsüz beraberlikle tamamlanırken maçın oyuncusu John Arias seçildi.