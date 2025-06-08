Konak ilçesi, Alsancak semti, Şehitler Caddesi 1514 Sokak'taki eski bir basma sanayi fabrikasının bahçesinde, bugün saat 17.00 sıralarında, 4 ayrı noktada yangın çıktı.

Aynı saatlerde fabrikanın yakınındaki 1510 Sokak üzerinde bulunan bir TIR garajından da alevler yükselmeye başladı.

Gökyüzüne yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görüldü. Bölgeden yükselen yoğun dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevlerin sıçradığı park halindeki bazı kamyon ve TIR'lar ile bir evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

KONTROL ALTINDA

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında yakındaki camcı dükkanı, hurda deposu, elektronikçi dükkanı ve 1 depo ile bazı evlerin çatılarında hasar meydana geldi.

ESNAFTAN KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bölgede oto-kaporta dükkanı bulunan Ahmet Aydın (51), "Her yer kundaklanmış gibi. İtfaiye hangi bir yere yetişeceğini şaşırdı. Allah sonumuzu hayır etsin. Zarar büyük" dedi.

Hurdacı Dursun Yücel (47) de "Yangın atıl durumdaki fabrikanın bahçesinde başlayıp buraya sıçradı. Oradan nasıl buraya sıçrıyor anlamadık. Bu yangın değil kundaklama" dedi.

Öte yandan söndürme çalışmalarına katılan bazı itfaiye erleri dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahaleleri yapılan itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu bildirildi.