Arnavutköy'de 12 yaşındaki A.H., arkadaşları M.M. (15), C.K. (12) ve M.A.T. (14) tarafından boş bir arazide darbedildi.

HASTALIĞINI SÖYLEDİ AMA KURTULAMADI

Olay, 14 Eylül'de İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5'inci sınıf öğrencisi A.H., arkadaşı M.M.'nin yerini ailesine bildirdi. Bunun üzerine M.M., A.H.'yi okul çıkışında arkadaşı C.K. ile birlikte okulun çevresindeki boş araziye götürdü. Burada M.M. cep telefonu ile görüntü çekerken, A.H.'yi C.K. ve M.A.T. darbetmeye başladı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, A.H.'nin kendisini darbeden çocuklara hastalığı olduğunu söylemesine rağmen saldırının devam ettiği görüldü. Olayın ardından A.H.'nin yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu.

3 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Ailenin şikayeti üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede M.M., C.K. ve M.A.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Çocukların "Kasten yaralama", "Tehdit", "Hakaret" ve "Özel hayatın gizliliğinin ihlali" suçlarından yargılanacakları belirtildi.