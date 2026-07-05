Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi çevre yolu üzerindeki boş bir arazide sabah saatlerinde şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Bölgedeki bağ evlerine gitmek üzere yoldan geçen vatandaşlar, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, battaniyeye sarılı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrilen alanda, Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Yapılan kimlik tespit çalışmaları sonucunda, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki İran uyruklu Omid Lotfipour olduğu saptandı. Lotfipour’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.