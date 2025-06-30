Erzurum'da bir kişi hafta sonu piknik yapmak için boş bir araziye gitti. O sırada bronz bir disk buldu. Diskin ne olduğunu anlamaya çalışan şahıs elindeki diskle Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti. Gerçeği jandarmadan öğrendi.

PİKNİK YAPARKEN TARİHİ ESER BULDU

Yakutiye ilçesinin kırsal Gökçeyamaç Mahallesi'nde piknik yaptığı sırada bronz bir disk bulan kişi, bulduğu tarihi eseri Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim etti. Erzurum Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan incelemede diskin Bizans dönemine ait olabileceği belirlendi.

MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Bulunan tarihi eser Erzurum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.