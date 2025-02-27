Şırnak’ın Silopi ilçesinde 22 Şubat’ta Esenli köyü yakınlarında bulunan bebek cesediyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bebek cesedinin annesi A.S. ve annesine yardım ettiği iddia edilen Ö.O., gözaltına alındı.

POŞETE SARILARAK TERK EDİLMİŞTİ

Olay, 22 Şubat’ta poşete sarılarak arazide terk edilen bebek cesedinin ihbar edilmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, bebek cesedini güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderdi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı ve tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.