Bağcılar'da boş bir arsada oyun oynayan çocuklar, park halindeki bir panelvan aracın içinde erkek cesedi buldu. Yaklaşık 10 gündür çevreye yayılan ağır kokuyu lağım sızıntısı zanneden mahallelinin ihbar üzerine vidanjör çağırdığı ortaya çıktı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan boş bir arsada öğle saatlerinde meydana geldi. Arsada oyun oynayan çocuklar, park halindeki kapalı kasa panelvan araçtan gelen ağır kokular üzerine durumdan şüphelenerek aracın içine baktı. Aracın arka bölümünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çocuklar, durumu hemen çevredeki yetişkinlere haber verdi.

Vatandaşların aracın bagaj kapağını açmasıyla birlikte korkunç manzara ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin çürümeye bağlı olarak şiştiğini belirledi. Yapılan ilk incelemelerde, cesedin üzerinden Ferhat Kılıçarslan adına düzenlenmiş bir kimlik çıktı.

"10 GÜNDÜR KOKU ARTIYORDU, VİDANJÖR ÇAĞIRDIK"

Caddede esnaflık yapan Adil Benli, çevreye yayılan kokunun günlerdir sürdüğünü belirterek olayı şu sözlerle anlattı:

"Aracın içinden ağır bir koku geliyordu, çocuklar merak edip bakınca fark etmiş. Yaklaşık 10 gündür koku giderek artıyordu. Biz kokunun alttaki kanalizasyondan geldiğini düşünüp vidanjör çağırmıştık ama meğer koku bu araçtan geliyormuş. Ölen kişi buralarda tanıdığımız, bildiğimiz biriydi. Tamamen morarmış ve çürümeye başlamıştı."

Polis ekipleri, cesedin bulunmasının ardından arsa ve çevresini şeritle kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, en az bir haftadır araçta olduğu tahmin edilen cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.