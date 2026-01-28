Birçok kişi camın en sağlıklı saklama materyali olduğunu düşünse de uzmanlar "boş ve kapalı" bekletilen camın yarattığı tehlikeye dikkat çekti. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan mikrobiyologların yaptığı son araştırmalar, uzun süre hava almadan bekletilen cam kapların iç yüzeyinde "görünmez bir mikrobiyom" oluştuğunu kanıtladı.

NEM HAPİSHANESİ OLUŞTURUYOR

İngiliz çevre sağlığı uzmanı Dr. Sarah Jenkins, konuyla ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu:

"Cam, gözeneksiz bir yapıya sahip olsa da, kapakları kapalı veya iç içe istiflenmiş boş kavanozlar mikro-nem hapishaneleri oluşturur. Özellikle mutfak gibi sıcaklık değişiminin sık olduğu alanlarda, kavanoz içinde yoğunlaşan nem; stafilokok ve küf sporları için ideal bir üreme alanıdır. Bu kavanozları temizlemeden tekrar kullanmak, ciddi sindirim sistemi rahatsızlıklarını tetikleyebilir"

EVİN HAVA KALİTESİNİ VE NEM DENGESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sadece biyolojik riskler değil, aynı zamanda evin mikrokliması da tehlikede. Uzmanlar, yüzlerce boş kavanozun istiflendiği kiler veya dolapların, bulunduğu odanın nem dengesini bozduğunu ve "bayat koku" olarak bilinen uçucu organik bileşiklerin yayılmasına neden olduğunu belirtiyor.

"KİMYASAL HAFIZA" TEHLİKESİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına atıfta bulunan uzmanlar, camın bir "kimyasal hafızası" olabileceğine dikkat çekiyor. Eğer bir cam kavanoz daha önce deterjan, boya veya uçucu yağlar için kullanıldıysa, camın iç yüzeyindeki mikroskobik çatlaklara sızan bu maddeler, daha sonra içine konulan gıdaya bulaşarak kronik zehirlenmelere yol açabiliyor.

UZMANLARDAN 3 MADDELİK EYLEM PLANI

- Son 6 ayda kullanmadığınız tüm boş kavanozları evden uzaklaştırın.

- Saklayacağınız kavanozları asla kapakları kapalı halde saklamayın; hava akışına izin verin.

- Bu kapları çöpe değil, cam kalitesini %100 koruduğu için mutlaka geri dönüşüm kumbaralarına gönderin.