Yaz ve sonbahar aylarında evlerde sıklıkla hazırlanan domates ve sebze konserveleri, doğru teknikler uygulanmadığında hayati risk taşıyan gıda zehirlenmelerine zemin hazırlıyor. Uzmanlar, konserve yapımında kullanılan malzemelerden saklama koşullarına kadar pek çok aşamada yapılan hataların "botulizm" vakalarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

ÖLÜMCÜL BAKTERİ OKSİJENSİZ ORTAMDA ÜRÜYOR

Konservelerde karşılaşılan en büyük risk, toprakta spor halinde bulunan Clostridium botulinum bakterisidir. Oksijensiz ortamlarda hızla çoğalan bu bakteri, ürettiği güçlü nörotoksinler nedeniyle sinir sistemini etkileyerek kas felcine ve solunum yetmezliğine neden olabiliyor. Belirtileri genellikle tüketimden 12 ila 36 saat sonra çift görme, konuşma güçlüğü, halsizlik ve nefes darlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Bakteri sporlarının normal kaynama sıcaklığı olan 100 dereceye dirençli olması, ev tipi yöntemlerle yapılan sterilizasyon işlemlerini kritik hale getiriyor. Ayrıca domates gibi gıdaların asit oranının yetersiz kalması durumunda bakterinin üremesi kolaylaşıyor.

SORUN YIPRANMIŞ KAPAK VE YANLIŞ SAKLAMA

Gıda güvenliği uzmanları, saklama kabı olarak cam kavanozların en sağlıklı seçenek olduğunu, ancak riskin büyük ölçüde kapak kullanımından kaynaklandığını belirtiyor.

Evlerde daha önce kullanılmış kapakların tekrar tercih edilmesi; elastikiyetini kaybetmiş contalar, gözle görülmeyen mikro çatlaklar ve paslanma nedeniyle vakumlama sürecini olumsuz etkiliyor. Hava sızdıran kavanozlar, gıdanın bozulmasına ve toksin oluşumuna yol açıyor.

Bunun yanı sıra, yıkanıp kapağı kapalı şekilde saklanan boş kavanozlarda kalan nem, küf ve toksin oluşumunu tetikleyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, yıpranmış kapakların ve uzun süre uygunsuz koşullarda bekletilmiş kavanozların evlerden uzaklaştırılmasını tavsiye ediyor.

UZMANLARDAN GÜVENLİ KONSERVE İÇİN ALTIN ÖNERİLER

Konserve yapımında daha önce kullanılmış kapaklar kesinlikle tekrar kullanılmamalı, her defasında sıfır kapak tercih edilmeli.

Domates konservelerine asitliği yükseltmek amacıyla uygun oranlarda limon suyu veya limon tuzu eklenmeli.

Kavanozlanan ürünler kaynar suda en az 15–20 dakika süreyle sterilize edilmeli.

Ev yapımı konserveler, tüketilmeden önce en az 10 dakika boyunca kaynatılarak pişirilmeli.

Kapağı kabarmış (bombalaj yapmış), sızıntı gösteren, açıldığında fışkıran veya kokusunda değişiklik olan konserveler tadılmadan imha edilmeli.

Boş cam kavanozlar, içleri tamamen kurutulduktan sonra kapakları açık vaziyette muhafaza edilmeli.