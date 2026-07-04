Plastik kapların taşıdığı sağlık riskleri nedeniyle son yıllarda kullanımı hızla artan cam kavanozlar hakkında uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi. "Bir gün lazım olur" düşüncesiyle mutfak dolaplarında, tezgah altlarında veya kilerlerde biriktirilen boş cam kavanozların, hatalı saklama koşulları nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına ve hijyen problemlerine zemin hazırladığı açıklandı.

Uzmanlar, kavanoz istifleyen vatandaşları bekleyen biyolojik ve kimyasal tehlikeleri sıraladı.

EVDE HAŞERE İSTİLASINA ZEMİN HAZIRLIYOR

Hazır gıdalardan kalan boş kavanozlar ne kadar yıkanırsa yıkansın, kapakların iç kısmındaki lastik doku gıda kokularını hapseder. Karanlık ve kapalı dolaplarda uzun süre bekletilen bu kavanozlar, mutfaktaki böcekler, karıncalar ve mutfak güveleri için çekim merkezi oluşturarak evlerde haşere istilasına zemin hazırlar.

KONSERVE ZEHİRLENMESİNE ZEMİN HAZIRLIYOR

Evde biriktirilen eski kavanozların daha sonra kışlık sos, menemen veya konserve yapımında kullanılması en büyük risk faktörlerinden biridir. Ev şartlarında tam sterilizasyon sağlanamadığında, kavanoz içinde saklanan Clostridium botulinum bakterisi oksijensiz ortamda çoğalır. Bu bakteri, halk arasında "konserve zehirlenmesi" olarak bilinen ve felç ile ölümle sonuçlanabilen ölümcül Botulizm toksinini üretir.

ESKİ KAPAKLARDA AĞIR METAL TEHLİKESİ

Uzmanlar, cam kavanozların boş olarak saklanırken kapaklarının kapalı tutulmasının içeride mikroskobik nem birikmesine yol açtığını belirtiyor. Bu nem, kapağın içindeki koruyucu tabakanın çürümesine ve paslanmaya neden olur. Bu kapakların tekrar kullanılması halinde, oluşan pas ve çözünen kurşun, nikel gibi ağır metaller doğrudan yiyeceklere nüfuz ederek vücutta birikir.

NEMDEN DOLAYI KÜF ÜRETEBİLİYOR

Tamamen kurumadan kapağı kapatılarak karanlık dolaplara kaldırılan boş kavanozların içinde, nemin etkisiyle gözle görülmeyen küf mantarları üremektedir. Bu mantarların ürettiği "Aflatoksin" maddesi, doğrudan karaciğer kanserini tetikleyen en tehlikeli biyolojik unsurlar arasında yer almaktadır.

UZMANLARDAN GÜVENLİ SAKLAMA ÖNERİSİ

Uzmanlar, bu risklerin önüne geçmek amacıyla evlerinde cam kavanoz muhafaza etmeye devam edecek vatandaşlar için şu kuralların hayati önem taşıdığını vurguladı:

- Boş kavanozların kapaklarını kesinlikle üzerlerine kapatmayın. Eski, deforme olmuş veya paslanmış kapakları derhal çöpe atın.

- Kavanozları iyice yıkadıktan ve %100 kuruduğundan emin olduktan sonra, içlerine toz ve nem girmesini önlemek adına ağızları aşağı bakacak şekilde (ters çevirerek) muhafaza edin.

- Alt kısmında gıdayla temasa uygun olduğunu belirten 'kadeh ve çatal' amblemi bulunmayan, sanayi tipi veya dekoratif amaçlı üretilmiş kalitesiz cam kapları gıda saklamak için kesinlikle kullanmayın.