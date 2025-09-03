Ali Can POLAT

Türkiye’nin uzun yıllardır içinde bulunduğu ekonomik kriz, firmaları darboğaza sokarken maliyetten tasarrufta ilk kalem yine işgücü oldu. Türkiye’nin önemli giyim markalarından Defacto, küçülme gerekçesi ile toplu işten çıkarma yaptı. Bir kaç ay önce mağazalarında 200’den fazla işçi ile yollarını ayıran firma, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanını işten çıkardı. Evden çalışan şirket, haziran başında çalışanlarına önce 3 gün ofis zorunluluğu getirdi. Ardından Eylül başında 5 güne çıkacağı bildirildi, işçiler buna göre okul-ev-bakıcı düzenleri kurduklarını söylerken, “Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik” dedi.

SENDİKA DA ATILMA SEBEBİ

Şirkette 9.5 yıldır muhasebe uzmanı olarak çalışan Ahmet Yücesoy, “Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk” dedi.

Şirketin toplu işten çıkarma işlemi için genel merkeze gelen işçilerin örgütlenmesini engellemek için o gün bahçede 3 kişiden fazla bir araya gelinmesine izin vermediği, şirket güvenliğine ek olarak dışarıdan güvenlikler getirttiği, çalışanları ofis katlarına çıkartmadığı ve kimsenin arkadaşlarıyla vedalaşmasına izin verilmediği belirtildi. İş sözleşmesinde sendikal faaliyet yürütmenin tek taraflı fesih maddesi olarak yer aldığı şirkette, herhangi bir sendikal örgütlenme bulunmuyor. Ancak işten çıkarılan çalışanlar Whatsapp gruplarında örgütlenmeye başladı. İşçiler toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor.

Şirketin toplu işten çıkarma işleminin yapıldığı gün binaya dışarıdan ek güvenlik getirttiği, çalışanların yan yana durmasını engellediği iddia edildi.

Engelli çalışanları da attılar

İşten çıkarılan çalışanların başvurduğu bir avukat Sözcü’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Ekonomik daralma ve teknolojik yatırım yapma bahanesiyle bir işçi kıyımı yaptılar. İnsanlara bir gece önceden mail ile bildirildi bu çıkışlar. Engelli kadrosuyla çalışanlar bile bu şekilde işten çıkarıldı. Bunu yaparken de üst yönetimin tanıdığı kişilere dokunulmadığı iddiaları var. Hepsini araştırıp yargı sürecini başlatacağız. Küçülürken 10-15 yıllık çalışan çıkarılmaz işe birkaç ay önce girenler kaldı kıdemli kişiler çıkarıldı.”