Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, sahibi 5 yıl önce hayatını kaybeden ve miras paylaşımı süreci nedeniyle ilgisiz kalan daireden bir traktör römorku dolusu güvercin dışkısı çıkarıldı. Bahçelievler Mahallesi 1805 Sokak'taki apartman dairesinde, önce balkonda yuvalanan güvercinler zamanla evin diğer bölümlerine de girdi. Odalar, mutfak ve banyoda kuş yuvaları ile yoğun miktarda güvercin dışkısı birikti. Komşuların belediyeye haber vermesinin ardından, oluşan kirliliğin bit ve pire gibi haşerelerin üremesine zemin hazırladığı tespit edildi. KURUL KARARIYLA TEMİZLENDİ Çevre kirliliği ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirlenen daire için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında karar aldı. Karar doğrultusunda İlçe Emniyet Müdürlüğü nezaretinde adrese gidildi. Gerekli işlemlerin ardından ekipler dairede kapsamlı temizlik yaptı. Evde biriken çöpler ve bir traktör römorku dolusu güvercin dışkısı tahliye edildi. Temizliğin tamamlanmasının ardından daire ilaçlandı.

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