Program, kasabanın ekonomik kalkınma kurumu tarafından yürütülüyor. Yetkililer özellikle uzun süredir boş duran arsaların değerlendirilmesini ve kullanılmayan evlerin yeniden yaşanabilir hale getirilmesini hedefliyor.

Verilecek destek miktarı ise yapılacak projenin büyüklüğüne göre değişiyor. Kasabada yeni bir ev inşa eden ya da ağır hasarlı eski yapıları yenileyen kişiler belirlenen şartları karşılarsa binlerce dolarlık geri ödeme alabiliyor. En yüksek destek miktarı ise 20 bin dolara ulaşıyor.

NÜFUS AZALINCA YENİ YÖNTEM ARAMAYA BAŞLADILAR

ABD’de birçok küçük yerleşim yeri son yıllarda büyük şehirlere göç nedeniyle nüfus kaybı yaşamaya başladı. Özellikle kırsal bölgelerde boş kalan evlerin sayısı artarken bazı kasabalar yeni insanları çekebilmek için para desteği, ücretsiz arsa ve vergi avantajı gibi yöntemlere yöneliyor.

Harmony’deki programın en dikkat çekici tarafı ise desteğin doğrudan konut üretimine bağlanması oldu. Yetkililer, yalnızca taşınan kişi sayısını artırmayı değil, kasabadaki kullanılmayan alanları yeniden ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.

Kasabada özellikle aileleri ve uzaktan çalışan kişileri çekmek için yeni projeler üzerinde de çalışıldığı belirtiliyor. Bölgedeki düşük yaşam maliyeti ve sakin yaşam tarzı ise programın öne çıkan yönleri arasında gösteriliyor.