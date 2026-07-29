Program, özellikle Tokyo ve çevresindeki yoğun nüfusu ülkenin farklı bölgelerine dağıtmayı hedefliyor. Taşınma teşvikinden yararlanılabilen yerleşimler arasında Niigata Tokamachi, Nara Yamazoe, Shimane Misato, Tokushima Kamikatsu, Yamagata Iide ve Okayama Nishiawakura gibi nüfusu azalan kırsal belediyeler yer alıyor.

ÇOCUKLU AİLELERE EK DESTEK

Japon hükümetinin "Bölgesel Canlandırma Taşınma Destek Programı" kapsamında uygun şartları sağlayan hanelere temel taşınma desteği veriliyor. Çocuklu aileler ise her çocuk için ek ödeme alabiliyor. Böylece iki çocuklu bir ailenin alabileceği toplam destek 3 milyon yene kadar çıkabiliyor.

Ancak destekten yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin Tokyo'nun belirlenen bölgelerinden taşınması, programa dahil belediyelerden birine yerleşmesi ve ilgili ikamet ile çalışma koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Destek miktarı ve sağlanan ek avantajlar belediyeye göre değişiklik gösterebiliyor.

AMAÇ KIRSAL BÖLGELERİ YENİDEN CANLANDIRMAK

Japonya'nın birçok kırsal yerleşim yeri uzun yıllardır genç nüfusun büyük şehirlere göç etmesi ve yaşlanan nüfus nedeniyle ciddi kayıplar yaşıyor. Hükümet, taşınma teşvikleriyle hem boşalan kasaba ve köyleri yeniden canlandırmayı hem de Tokyo başta olmak üzere büyük şehirlerdeki nüfus yoğunluğunu azaltmayı amaçlıyor.

Nakit desteğin yanı sıra bazı belediyeler düşük maliyetli konut, boş evlerin yenilenmesi için hibe, taşınma masrafları ve iş kurmak isteyenlere yönelik ek teşvikler de sunuyor.