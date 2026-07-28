Filipinler'de internetten konaklayacak yer arayan kadın, otel yerine yanlışlıkla Baguio Kadın Cezaevi'nin resmi sosyal medya hesabına ulaştı.

KONAKLAMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ

Kadın, gönderdiği mesajda hafta sonu için boş oda olup olmadığını sorarak tesiste konaklamak istediğini belirtti. Mesajı gören cezaevi görevlileri ise durumu kibar bir ifadeyle açıkladı.

'HANIMEFENDİ, BURASI KADIN CEZAEVİ'

Cezaevi yönetimi, kadına "Hanımefendi, burası kadın cezaevi" yanıtını verdi. Hatasını fark eden kadın ise uzun bir özür mesajı göndererek yanlış hesaba mesaj gönderdiğini ifade etti.

YAZIŞMALAR İZİN ALINARAK PAYLAŞILDI

Filipinler Cezaevi Yönetimi ve İnfaz Bürosu (BJMP), kadının onayını aldıktan sonra yazışmaların ekran görüntüsünü resmi Facebook hesabında yayımladı. Paylaşımda, cezaevlerinin bir konaklama tesisi olmadığı hatırlatılırken, kurumun gözetimindeki kişilere güvenli ve insani yaşam koşulları sunmayı sürdürdüğü vurgulandı.

ESPRİLİ YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Olayla ilgili yapılan yorumlarda mizahi ifadeler öne çıkarken, bazı kullanıcılar "En azından güvenlik sorunu olmazdı" ve "Üç öğün yemek de dahil" ifadelerini kullanıldı.